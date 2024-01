“No te metas por la trocha”: ciclistas denuncian millonarios robos al transitar por la vía a La Calera

En una completa pesadilla se convirtió la vía a La Calera para algunos deportistas, quienes denuncian repetidos casos de inseguridad en el sector. Al parecer, bandas delincuenciales estarían apoderadas de esta popular zona entre los ciclistas que buscan subir al Alto Patios, un tramo pendiente de 6.6 kilómetros que alcanza los 3.015 metros sobre el nivel del mar. Lamentablemente, los bandidos aprovechan la poca presencia de las autoridades para atracar deportistas y aficionados al ciclismo.

Más noticias: Así están robando ciclistas a mano armada en La Calera

La mayoría de las denuncias apuntan al mismo patrón de accionar delincuencial. Los sujetos se ubican en zonas solitarias, curvas estratégicas o sitios boscosos para acechar a sus víctimas. Generalmente, abordan personas solitarias o grupos de deportistas que se movilizan en bicicletas de alto perfil, utilizando accesorios costosos y llamativos. Un auténtico manjar para los dueños de lo ajeno.

“No se metan por el chocolatero. Esa es la ruta que yo siempre hago toda la semana y el sábado nos saltaron cuatro hombres de la nada, nos bajaron las bicicletas y nos quitaron todo, casco, gafas, audífonos, mejor dicho nos empelotaron literalmente y ni siquiera me dejaron las medidas. Nos tuvieron como una hora y les mandamos todo de las cuentas porque nos amenazaron de muerte”, manifestó una de las víctimas a quien protegemos su identidad por seguridad.

Según añadió el afectado, los delincuentes utilizan armas blancas para intimidar a sus víctimas. Algo que llama la atención es que estos atracadores no se conforman con pequeñas cosas.

“Les pasé 40 millones de pesos y si no hubiera sido por eso, yo creo que de verdad nos hubieran dejado ahí marica, acuchillados. Entonces, no se metan por la trocha en La Calera, no se metan por ahí, está demasiado peligroso. Hay como dos bandas ahí que literalmente ya saben que se pueden la plata y no les importa nada. No les importa la vida de uno, entonces, no se metan por la trocha”, agregó la víctima.

Esta situación no es nueva. Publimetro Colombia ha hecho seguimiento a estos acontecimientos que se han vuelto un panorama casi natural. Recientemente, según reportó Infobae, otros ciclistas resultaron afectados bajo una modalidad similar.

Las víctimas hacen un llamado a las autoridades para que exista un plan estratégico que impida que estos bandidos se tomen el control de las zonas y pongan en riesgo la vida e integridad de la ciudadanía.