Así están robando ciclistas a mano armada en La Calera

La Calera, un municipio a solo 16 kilómetros de Bogotá, es uno de los destinos más tradicionales para los ciclistas aficionados de la capital, que diariamente buscan el reto de subir a Patios, un Alto para el que hay que recorrer 6.6 kilómetros con una pendiente media de 6,2%, llegando así a los 3.015 metros sobre el nivel del mar. Las filas de ciclistas enfrentando la pendiente son ya una costumbre en la carretera, pero lo que tristemente se ha vuelto otra tradición es la inseguridad, no sólo en la vía principal sino en las carreteras rurales por las que los ciclomontañistas culminan su ascenso.

A PUBLIMETRO llegaron siete denuncias de ciclistas que han sido robados en el sector de Arboretto, un lujoso y conocido condominio en el que la seguridad privada está garantizada, pero cuyos alrededores se han vuelto una zona de robo a mano armada para los ciclistas que la recorren.

“Yo subí a Arboretto por la trocha, ahí es donde empieza el segmento”, cuenta uno de los denunciantes, que prefiere mantener el anonimato por seguridad: “Yo subí, llegué a Arboretto y allá arriba tomé hidratante y me volví normal. Yo iba bien, cuando siete manes iban trotando... Y el último me cayó encima y me tumbó de la cicla. Se me fueron encima tres hombres armados, uno con pistola con silenciador, otro con puñaleta y me cogieron ahí, me robaron, me quitaron todo, me metieron p’al monte”, continúa la denuncia.

La parte más grave es que no sólo están robando bicicletas, una práctica ya tristemente común en Bogotá y alrededores, sino que están aprovechando que los ciclistas llevan sus celulares, algo común entre deportistas aficionados que van a tomar carretera y que llevan sus smartphones por si tienen alguna emergencia, para hacer robos de sus cuentas vinculadas a los dispositivos móviles a punta de amenazas con armas de fuego o cortopunzantes: “A mi me dejaron por allá amarrado, intentaron sacar toda la plata, se llevaron la aplicación de Bancolombia abierta, alcanzaron a escribir una cuenta y yo me solté con los dientes; cuando llegué a Patios llamé a mi esposa y llamé a mi secretaria para bloquear la cuenta. Y mientras estábamos llamando a Bancolombia, que el NIT que no sé qué, los tipos alcanzaron a sacar para una cuenta 1 millón y para la otra 30″, señala otro denunciante.

¿Quién responde por la seguridad de los ciclistas en el sector de Arboretto en La Calera?

“Me amenazaron de muerte. Me iban a matar. No, fue una cosa muy grave”, continúa la primera denuncia, a quien también le robaron dinero a través de las aplicaciones de su banco.

“Fácilmente han robado a 10 personas este mes en esa ruta de Arboretto”, señala otro de los ciclistas habituales del sector, quien cuenta que en los grupos de WhatsApp de la comunidad de deportistas aficionados hay siete casos confirmados. “Lo más grave es que la Policía no hace nada; uno va al CAI de Patios y no le dicen nada, la Policía de La Calera tampoco hace nada”, insiste el denunciante.

Hace un par de años los robos masivos a los ciclistas que tomaban la carretera a La Calera eran costumbre y la vía El Verjón incluso fue militarizada, hecho que los ciclistas aficionados celebraron, pero en este momento exigen tanto a las autoridades de Bogotá como de Cundinamarca medidas para garantizar su seguridad.