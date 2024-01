Presidente Petro no irá al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, por asistir a la posesión del presidente de Guatemala

El presidente Gustavo Petro canceló su viaje al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la cual estaba prevista para que el mandatario colombiano asistiera desde el 15 hasta el 20 de enero. Sin embargo, la Casa de Nariño dio algunos detalles sobre la decisión.

Al parecer, todo habría tenido que ver con la posesión del jefe de Estado guatemalteco, Bernardo Arévalo, evento al que el presidente Petro asistió y el cual duró hasta las dos de la madrugada, lo que alteró los tiempos de vuelo de la agenda presidencial, ya que el mandatario colombiano manifestó que no se iría hasta que el evento de la posesión llegará a su fin.

También se conoció que la presidencia consultó con las autoridades suizas para saber las posibilidades de vuelo y aterrizaje en el país europeo, el cual confirmó que no era posible el aterrizaje del avión presidencial, por lo que debía esperar para el día siguiente. Sin embargo, estos retrasos hacían que el jefe de Estado colombiano no pudiera asistir al grueso del Foro Económico Mundial, por lo que no se justificaría su traslado a Suiza y lo mejor habría sido cancelar su participación y regresar a Colombia.