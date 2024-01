“Tendrá que pronunciarse”: Barbosa habló sobre presunto impedimento de nuevo fiscal en caso contra Uribe

Víctor Salcedo es el fiscal delegado ante la Corte Suprema, para llevar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

Salcedo llegó al frente del expediente, luego de que el fiscal 10 presentara el martes 9 de enero, la renuncia a su cargo argumentando razones personales, relacionadas con la salud de su familia.

De esta manera, el nuevo fiscal se le dará un nuevo plazo de 90 días para que conozca el material probatorio contra el expresidente y determine si pide por tercera vez la preclusión del caso o, por el contrario, radica un escrito de acusación en su contra y llama al expresidente a juicio.

Ante el nombramiento de Víctor Salcedo, el periodista Daniel Coronell reveló en W Radio, su probable impedimento legal para ejercer el cargo, puesto que en 2020 publicó una columna de opinión en el portal Corrillos de Bucaramanga donde “presenta a Álvaro Uribe como una víctima de la Corte Suprema”, señala el periodista.

“El derecho de defensa y la igualdad de armas cada vez más vulnerado, con la decisión de la Corte, queda con tremendo boquete”, dice un apartado de la publicación de Salcedo.

Al conocer este hecho, el reportero se comunicó con el fiscal y este le negó haber expresado opinión alguna sobre el expresidente Uribe. Sin embargo, cuando Coronell le envío la columna, respondió “que las partes deben formularle el impedimento que debe ser resuelto en derecho (...) Si el fiscal Víctor Salcedo no se declara impedido será recusado y denunciado por prevaricato, según le dijo ayer al Reporte, uno de los representantes de víctimas en el proceso”, indicó el periodista.

Francisco Barbosa habló sobre si nuevo fiscal en caso contra Uribe estaría impedido

Ante esta publicación periodística, el fiscal Francisco Barbosa, aseguró que Salcedo tendrá que pronunciarse. “Ayer se publica una información y sobre ese asunto me imagino hay un procedimiento en la constitución. Habrá unos recursos si existe o no impedimiento conforme a la Ley”, dijo en entrevista para Caracol Radio.

Además, agregó que el proceso judicial continuará a pesar de la culminación de su periodo el próximo 13 de febrero. “No implica un problema si me voy. Ustedes verán a la fiscalía tomando decisiones (...) Yo no he estado en estos cuatro años al tanto de ese expediente, no es mi competencia, no existen procesos asignados, esperar que eso avance. No se preocupen porque se acaba mi periodo, eso va a continuar”.