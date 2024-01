“Ni siquiera sabe dónde está parado”: irresponsable conductor por nada y acaba con la vida de un motociclista en Bogotá

Un motociclista que por nada y es atropellado por el conductor de una camioneta en aparente estado de embriaguez grabó un video en el que quedó evidenciado como casi pierde su vida. El motociclista se iba transportando por la carretera hacia el norte cuando “en toda la primera de Mayo veo que el señor zigzaguea y cambia de carril, intentó cruzarme, me manda casi que al andén” contó la víctima.

De acuerdo con el Ojo de la Noche, el motociclista tuvo que golpear el carro del hombre para que se diera cuenta lo que estaba sucediendo y a raíz de eso, el conductor terminó sobre un separador. de transmilenio.

Le puede interesar: Calendario Tributario en Bogotá 2024: plazos para pagar impuestos prediales, también se puede a cuotas

“Entonces, se despertó, iba totalmente dormido, se despertó, pegó el ‘cabrillazo’ y se mandó contra el andén, contra el separador de TransMilenio”, pero siguió conduciendo hasta llegar al semáforo donde el motociclista le abrió la puerta del vehículo y le quito las llaves.

“No sabía ni dónde estaba ni qué había pasado. No sabía que yo quién era, que no sabía en el carro. le preguntamos donde vive, un familiar o algo, no, no sé dónde estoy, iba totalmente perdido del estado en el que estaba”.

Lea también: Bomberos acudieron al rescate de un perrito ‘trepador’ que se subió al techo de estación de TransMilenio

En el video que circula por redes sociales se puede observar al conductor de la camioneta totalmente perdido cuando le preguntan dónde vive o si sabe del número e algún familiar.

Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos y aplicaron drásticas medidas contra el conductor, hasta la suspensión de su licencia de conducción.

Lea más: ¿Claudia vs Petro?: A qué se debe la polémica sobre la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá