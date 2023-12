“Es impopular, pero necesario”: experto analiza probable aumento del pasaje de TransMilenio para 2024

El próximo 1 de enero de 2024 llega una nueva administración a la Alcaldía de Bogotá. Luego de los comicios del 29 de octubre y con el 49,02 % de votos, Carlos Fernando Galán por el Nuevo Liberalismo, tendrá por los próximos cuatro años, el segundo cargo más importante luego del presidente.

Con este nuevo alcalde, llegan nuevos anuncios y decisiones. Durante su campaña, en entrevista con PUBLIMETRO, Galán aseguró que para el próximo año, sí subirá la tarifa del pasaje de TransMilenio.

“El pasaje tendrá que subir de acuerdo a los estimados que haya. Es necesario que el aumento de los costos también tengan un respaldo. Ahí la clave es trabajar para que el hueco que existe o la diferencia que hay entre validaciones y lo que cuesta la operación se reduzca y eso se traduce por mejorar frecuencias, rutas y la seguridad del sistema”, señaló en su momento.

De esta manera, el 6 de diciembre de 2023, el Concejo de Bogotá dio luz verde al Proyecto de Acuerdo 773 de 2023, el cual establece el presupuesto de la ciudad para 2024 que quedó en 33,2 billones de pesos. Un aumento del 3,2% con respecto al año anterior.

La educación, la movilidad y la salud serán los temas prioritarios del Plan de Desarrollo 2020-2024, con asignaciones presupuestarias del 28 %, 25 % y 15 %, respectivamente.

Precisamente, durante la discusión antes de la aprobación de esta ejecución presupuestal, los concejales pusieron sobre la mesa el debate del aumento de la tarifa en el pasaje de TransMilenio para el próximo año.

Fue el cabildante del Centro Democrático, Óscar Ramírez Vahos, quien advirtió que el precio incrementaría considerablemente. “En materia de transporte masivo, tal como está formulado el presupuesto 2024 y como lo hemos advertido con gran preocupación, los costos de operación del sistema llevarían a un incremento de la tarifa, dejando el pasaje a $3.100, representando al mes el 25 % de los ingresos de hogares en los estratos 1 y 2″.

Te puede interesar: Los elegidos por Galán para su gabinete: estos serán los nuevos secretarios de la Alcaldía de Bogotá

Ante esta alza, Ramírez propuso a la empresa de TransMilenio evaluar otra fuente de ingresos para el Fondo de Estabilización Tarifaria -la cual está en déficit- de manera que no impacte de manera negativa el bolsillo de los colombianos.

Esto, ya que actualmente, el déficit fiscal de ese Sistema Masivo de Transporte quedó con un hueco en 2023 de 2.9 billones; un aumento gradual desde 2019, que tuvo un pico durante pandemia con el 66.4 % de escasez.

Para la Contraloría en un informe publicado en el pasado mes de julio, los tres principales problemas estructurales a trabajar en el sistema van desde: la disminución en la demanda por cuenta del deterioro de la relación con los pasajeros; el grado de eficiencia y rentabilidad del sistema; y la evasión del pasaje que representa el 16.7 % del déficit financiero.

“Una medida impopular, pero necesaria”

Para analizar si es o no necesario aumentar el precio del pasaje de TransMilenio y como subsanar este déficit fiscal, PUBLIMETRO COLOMBIA habló en entrevista con Dario Hidalgo, profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana; profesional en Ingenieria Civil, especialista en evaluación de proyectos en la Universidad de los Andes; y quien cuenta con una maestría y doctorado en ingeniería de transporte en la Universidad Estatal de Ohio.

¿Cuál sería el panorama en las próximas semanas de cara a la nueva administración?

El valor de 3.100 está implícito en la preparación del presupuesto Distrital para el año 2024, porque el costo de lo que significa hacer funcionar a Transmilenio y el SITP, se paga una parte con la tarifa que pagamos los usuarios y otra parte con recursos públicos. Este aumento es un poco por encima del 5 % con respecto a la tarifa actual, y con eso se puede lograr un cubrimiento importante de los costos del sistema tanto zonal como troncal durante el próximo año que se prevé un déficit de $3 billones que necesitamos apropiar con recursos públicos tanto del presupuesto para el 2024, como 800 mil millones de pesos, que es lo que espera el Distrito por parte del Gobierno Nacional.

¿Es o no necesario aumentar el precio del pasaje de TransMilenio?

Es impopular subir la tarifa, pero es necesario. Los costos suben. El diesel sube. El incremento del costo laboral, también. Y es necesario pagar el mantenimiento y la operación.

Si no lo pagamos vía tarifa, pues hay que pagarlo vía transferencias del presupuesto del Distrito y recursos del presupuesto Nacional. Esos 150 pesos que podría subir, representan 90 mil millones de pesos para cubrir ese déficit. Entonces si no sube la tarifa, pues nos toca conseguir esos otros recursos. Incluso, si en el SITP no sube eso es un poco más porque genera un déficit más grande de 240 mil millones de pesos.

Entonces, el alcalde Galán arranca su administración con una decisión difícil: subir la tarifa porque eso es impopular, pero si no sube la tarifa le toca buscar recursos en el presupuesto del Distrito o pedírselos al Gobierno Nacional. Ambas son difíciles.

¿Y por qué no pedirlos? ¿Otros temas de ciudad dejarían de recibir financiamiento?

Tal cual. Lo que más rápido se puede sacrificar, por ejemplo, es el mantenimiento vial porque necesitamos de $2 billones al año para llevar la red a buen estado. Si tapamos el hueco del SITP, lo que vamos es a ver las calles en peor estado. O podemos no pagar cosas de seguridad con la Policía Nacional, o de salud, o educación. El presupuesto del Distrito es limitado, es lo que pagamos nosotros de impuesto predial, de impuesto de Industria y Comercio, y otros rentas.

Entonces, sí es una decisión política difícil. A los alcaldes que les gusta ser populares congelan las tarifas, buscan la plata y después dejan el hueco.

Ante esta probable alza, ¿es igual de importante ampliar la oferta de beneficios a los más vulnerables?

El 41 % de los usuarios de Transmilenio, necesitan usar más del 10 % de su ingreso para poder pagar una canasta de 60 viajes al mes.

Actualmente, está el subsidio a través del puntaje de Sisbén. Sin embargo por algún motivo no ha tenido la penetración que se requiere o no paga lo suficientes viajes al mes. Entonces hay que ampliar esos beneficios para personas de menores ingresos y eso es algo que es mucho más eficiente que tener una tarifa baja para todos, porque no todos necesitamos de ello.

¿Cuáles son esas medidas de mitigación para mejorar el Fondo de Estabilización?

Subir la tarifa y pedir plata no es lo único que se puede hacer. Por ejemplo, se debería gestionar mucho mejor la operación del sistema para que sea más eficiente y de mayor calidad. Eso es súper importante.Dos, mejorar la seguridad. También seguir reduciendo el no pago de pasaje que para el año pasado estaba en 30 % y en 2023 ha disminuido al 15 %.

Tres, renegociar los contratos con los operadores para mayor equilibrio hacia el Distrito que es complicado, pero hace parte de la gestión que hay que realizar para avanzar. Y finalmente, conseguir fuentes firmes. Que no toque ir al Consejo cada seis meses o al Congreso Nacional cada año a pedir plata porque el hueco sigue aumentando. Ahí hay temas que se han discutido como el cobro por congestión, por impactos ambientales, cobro de estacionamiento fuera de vía, etc.

¿En algún momento se va a subsanar el déficit fiscal?

No. El transporte público de calidad en el mundo, siempre tiene apoyo público adicional. Lo que estaba mal en nuestro país era pensar que con la tarifa pagábamos todos los costos que era en la época de la guerra del centavo donde eran buses viejos, conductores sin prestaciones, no se hacía el mantenimiento oportuno, etc.

Si queremos un transporte público de mínima calidad, tenemos que apoyar con recursos públicos la tarea y eso nunca va a estar equilibrado. Es decir, siempre el pasaje va a ir aumentando progresivamente y los aportes públicos van a seguir aumentando.