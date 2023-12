“El pueblo unido jamás será vencido”: Comunidad de Ciudad Bolívar logró frustrar millonario robo

La temporada decembrina es sin la época en la que se disparan con mayor intensidad los índices de inseguridad en ciudades como Bogotá, es por esto que las autoridades recomiendan a los ciudadanos tener especial cuidado a la hora de hacer compras y hacer transacciones en cualquier tipo de entidad bancaria, ya sea de manera física o por canales digitales, pues los delincuentes aprovechan cualquier oportunidad para hacer de las suyas.

Precisamente en las últimas horas se presentó un intento de robo al sur de Bogotá, cuando como quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, un hombre que recién había retirado una cifra cercana a los 50 millones de pesos de un centro comercial ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, fue interceptado por dos sujetos armados, que se movilizaban en una motocicleta.

Sin embargo, y para fortuna de este hombre, un grupo de habitantes del sector que se encontraba en el lugar, se percató de la situación e intenciones de los dos sujetos que acechaban sospechosamente el vehículo que había abordado la víctima luego de realizar el retiro.

La comunidad decidió tomar cartas en el asunto y en un acto de unión ciudadana, lograron apresar a los dos individuos, logrando frustrar el millonario robo que pretendían llevar a cabo, además procedieron a incinerar la motocicleta en la que se movilizaban los dos fleteros.

Los dos hombres, de los cuales uno terminó golpeado, fueron puestos a disposición de las autoridades, quienes llegaron a hacer presencia en el lugar, una vez los habitantes del sector lograron la captura y se pusieron en contacto con la Policía.

Las autoridades lograron identificar a los sujetos, llegando a la conclusión de que ya contaban con antecedentes judiciales, por el delito de hurto agravado. Además, en el lugar también se logró la incautación de un revolver calibre 38 milímetros.

