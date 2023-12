Tras horas de angustiosa búsqueda, falleció niño que cayó a una alcantarilla en Bosa

Desde el mediodía de este lunes se presentó un grave accidente en el barrio Jazmín de la localidad de Kennedy.

Según versión de la abuela, se encontraban caminando junto a otros niños en un potrero utilizado para labores de reciclaje, cuando el menor de 4 años le llamó la atención un objeto. “Íbamos pasando y el niño vio una máscara y me dijo ‘mire abuelita’, y yo le dije, no, no la alce. Yo me agaché a amarrarle el zapato a la niña cuando me gritó: ‘el niño se cayó en ese hueco’”, indicó Liliana Heredia, en entrevista con Noticias Rcn.

Fue un tubo grande, donde cabía perfectamente el niño, el lugar donde cayó y “un muchacho se metió, pero al niño ya se lo había llevado el agua”, sostuvo la abuela.

Vecinos alertaron a las autoridades, y desde el momento de su desapareció, el cuerpo Oficial de bomberos inició la búsqueda, en medio de los reclamos de la comunidad ante las demoras y el peligro inminente de la alcantarilla.

Desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAA) informaron que desafortunadamente el menor de edad perdió la vida, pero se desconoce si su cuerpo fue hallado.

Te puede interesar: De ‘anticolados’ no tendría nada: evasores sacaron su sentido arácnido con nuevos torniquetes de TransMilenio

“Las autoridades competentes se encuentran en este momento realizando la inspección pertinente en el lugar de los hechos para determinar qué ocurrió. La EAAB expresa su solidaridad y acompaña a los familiares y amigos del menor en este momento de profundo dolor”, indicaron por medio de un comunicado.