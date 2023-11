“Necesitamos que se entere Presidencia”: padres de Eva Luna piden ayuda desesperada tras su desaparición

De tes morena, cabello castaño oscuro y rizado, así es Eva Luna España Navarro, la menor de 9 años desaparecida desde el pasado sábado 25 de noviembre en el barrio El Muelle de la localidad de Engativá.

Ese día, según recientes videos conocidos en redes sociales, Luna llevaba una blusa morada y un jean azul, cuando caminaba y pasaba frente a un surtifruver de la zona.

Su madre, Karen Navarro, relató que la desapareció de su hija se dio sobre las 5:20pm, cuando se levantó luego de descansar y vio que no estaba en su cuarto. “Ella en la mañana me dijo que quería ir al parque con la bicicleta, pero yo le dije que no se podía, que estábamos cansados y que queríamos dormir. Ya después de almuerzo, ella se fue al cuarto a tocar piano, y se quedó dormida, yo la arropé, la dejé dormida, y me fui a mi cuarto a descansar con mi esposo, pero luego la niña se salió”, dijo en entrevista con Revista Semana.

Por su parte, el padre de la menor, indicó que han estado haciendo “una ruta de cámaras de seguridad sobre el sector del barrio El Muelle, pero hay personas que no nos quieren ayudar, la gente es inhumana. Dicen que las cámaras no sirven o que no saben cómo manipularlas para ver los videos”, aseguró para El Tiempo.

Parte de las grabaciones conocidas, lograron evidenciar como Eva Luna “llegó hasta el parque, jugó y salió corriendo cerca al colegio donde ella estudia”, la Institución Las Mercedes, explicó Navarro.

Luego, en inmediaciones a la Parroquia María Auxiliadora, dicen que una adulta mayor se le acerca y le habla, entrando ambas a la iglesia y saliendo sobre las 6:00pm, donde se pierde el rastro de la niña.

“Nosotros necesitamos que las entidades hagan acto de presencia y que en realidad nos quieran ayudar. Necesitamos que la Alcaldía se entere, que se entere Presidencia, que esto llegue al Congreso”, hizo un clamor el padre de Eva Luna, en entrevista con El Tiempo.