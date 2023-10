Jóvenes que arriesgaron su vida colgando sus ‘ciclas’ en alimentador de TransMilenio se pegaron inolvidable totazo

En varias zonas de la periferia bogotana, se ha vuelto paisaje observar a varios jóvenes amarrar sus ‘caballitos de acero’, a vehículos de carga o buses del Sistema Integrado de Transporte (SITP), para que los suban colina arriba y así poder ‘descolgarse’ a gran velocidad cuesta abajo. Pero, este acto temerario pone en riesgo sus vidas y las del resto de actores viales; y esto quedó evidenciado en un video viral, en el que se ve, que esta maniobra por poco termina en tragedia.

Mediante un videoclip compartido por la página de Facebook, ‘Info Sitp Bogotá', se observa a 4 individuos, algunos de ellos menores de edad, engancharse a un alimentador de TransMilenio por el sector de Altamira en la localidad de San Cristóbal; vehículo que tenía sus revoluciones en alto al tratarse de una zona empinada.

Esto le puede interesar: “¿Muy rosado?”: Lista confirmada del cartel de Rock al Parque 2023, generó un ‘pogo’ de reacciones en la web

Siguiendo la secuencia de las imágenes, dos de los implicados decidieron soltarse del automotor, mientras que, los otros dos temerarios, siguieron con su peligrosa acción. Metros adelante, y después de varias curvas, el vehículo verde pasa por una serie de huecos y baches, los cuales hacen caer de inmediato a los ‘ciclistas’. Por fortuna, el automóvil que los venía grabando, frenó en seco y no los arroyó.

“No me da alegría, pero sí me da un fresquito”, “Arriesgando la vida del más infante; ‘chimba’ de ejemplo”, “Les pasa algo y después es culpa del conductor”, “Quedaron como ejemplo de lo que no se debe hacer”, “Les tocó estrenar bicicleta y cola”, y “Tome para que lleve, esta es la falta de educación de muchos bogotanos”, fueron algunos de los comentarios al clip.

No se lo puede perder: ¿Cañonazo bailable? Marbelle se inspiró en Gustavo Petro y le hizo jocosa canción por sus raspones en la rodilla