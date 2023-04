Recomendaciones para usar el transporte masivo en Bogotá de manera más eficiente

Antes de empezar, es importante tener un contexto histórico. Tal vez usted es muy joven para recordarlo, pero, antes, el transporte público en Bogotá era realmente desorganizado, los buses paraban en cualquier punto sin importar la afectación al tráfico y lo más grave, sin saber cuándo pasaría, qué tan lleno iría y cuánto se demoraría en llegar a su destino.

Además, el uso del dinero en efectivo implicaba contar las monedas para pagar el pasaje y rogar que el conductor parara. Si bien el transporte masivo en una ciudad como Bogotá, con más de 7 millones de habitantes, resulta ser muchas veces difícil por la congestión en horas pico, el uso de TransMilenio les ha cambiado la vida a los bogotanos.

¿Por qué es importante que todos pongamos de nuestra parte, planeemos el viaje antes de salir y respetemos las normas para no morir en el intento?

Porque aún con 23 años de creado, muchos usuarios no conocen el funcionamiento completo, beneficios y variedad de rutas de un Sistema que tiene 114,4 kilómetros de cobertura troncal y moviliza a diario a más de 2 millones de personas y a otros 2 millones en el componente zonal del SITP.

Un vistazo al Sistema (Corte: diciembre de 2022)

TransMilenio está conformado por 9 portales, 15 patio talleres y 138 estaciones que incluyen las 4 de TransMicable.

El componente zonal del SITP cuenta con 44 patio talleres, 7.531 paraderos y 13 zonas de operación.

Teniendo todo esto en cuenta, esta guía se divide en cuatro componentes a tener en cuenta:

1. Planear las finanzas.

2. Planear los recorridos

3. Prevenir los imprevistos.

4. Aprovechar los beneficios de la personalización.

A continuación, presentamos cada sección con diferentes consejos para hacer su día a día en el transporte de Bogotá mucho más fácil.

Planee sus finanzas

Si hacemos unas cuentas básicas, una persona que se moviliza en Bogotá usando dos pasajes diarios en TransMilenio, que trabaje 5 días a la semana, le da como resultado $118.000 en transportes al mes. Para algunos esta cifra puede ser mayor, pues necesitarán tomar otros servicios para llegar a sus casas y lugares de trabajo.

El primer consejo para facilitarle la vida es planear su presupuesto y, en lo posible, la mejor manera de lograr este objetivo es a través de la recarga de los viajes semanales o quincenales en la tarjeta del Sistema de Transporte de la ciudad. No tenga miedo por si se le pierde la tarjeta, más adelante le daremos un consejo para no perder su dinero.

Seguramente le ha pasado que llega a una estación, pasa la tarjeta por el lector y descubre que no tiene saldo, y para completar su “buena suerte” está en una zona en donde no hay cerca puntos de recarga o simplemente es de las personas que odia hacer filas. Tranquilo, no se estrese, TransMilenio hace uso de la tecnología y pone en sus manos la facilidad de recargar de manera virtual a través de un dispositivo móvil.

Cortesía TransMilenio

¿Cómo funciona?

Hay dos opciones: pude llegar al sitio web https://recargasweb.tullaveplus.gov.co/ o a la aplicación Maas. Como tip, pude conectarse a estas dos plataformas directamente a través de la TransMiApp.

1. Plataforma tullave:

Solo debe ingresar al sitio web, aceptar los términos y condiciones, ingresar los datos, seguir el paso a paso y efectuar el valor de la recarga. Los pagos se pueden hacer a través de PSE o de la Billetera Digital TuyaPay (esta última no tiene costo).

La recarga se activa en el momento que pasa la tarjeta por los lectores ubicados en los torniquetes de ingreso de las estaciones de TransMilenio o en los buses del Sistema.

Es importante tener en cuenta que debe esperar 30 minutos después del pago, para que realmente sea efectivo en el Sistema.

2. Plataforma Mass:

Pensando en que día a día usamos cada vez más el celular y sus aplicaciones, existe la posibilidad de usar la aplicación aliada Maas.

Para usar esta opción, descargue la aplicación Maas en https://onelink.to/p8pe4x, después vincule su tarjeta tullave con el número de serie, cree su cuenta massPay y recárguela a través de PSE.

Planee sus recorridos con TransMiApp

La planeación de los recorridos que hace puede ser la salvación para aprovechar de forma adecuada el Sistema para economizar tiempo y dinero.

TransMiApp está pensada específicamente para los usuarios y por eso se actualiza constantemente

En la app puede consultar en tiempo real la ubicación del bus y el tiempo de llegada de la ruta a su paradero o estación para saber cuánto tiempo requiere para llegar a su destino y no esperar tiempo innecesario.

Esto nos lleva a la siguiente característica de la aplicación y el segundo consejo: la planeación de rutas. Ingresando su origen y destino, la aplicación le arrojará las diferentes opciones de rutas que tiene para llegar y el tiempo de viaje.

También está la opción para ver los servicios que se detienen en la estación seleccionada, incluyendo a TransMiCable.

Por último, puede consultar su saldo a través de TransMiApp colocando la tarjeta en la pantalla de su dispositivo o digitando la serie del plástico.

TransMiApp está disponible encuentra en las tiendas de aplicaciones más conocidas, Play Store para Android, App Store para Apple y App Gallery para Huawei, así que no hay excusa para que la pueda instalar.

Beneficios de la personalización

Cuando se personaliza la tarjeta se adquieren tres grandes beneficios:

1. Transbordos: De $0 a $200. Solo hay que tener en cuenta que es válido por una ventana de tiempo de hasta 110 minutos.

2. Viajes a crédito: Si por alguna razón no pudo recargar la tarjeta, pero la tiene personalizada puede tener dos viajes a crédito –de saldo total o parcial- y ese dinero será descontado en la próxima recarga.

3. Recuperación de saldo: En caso de pérdida o robo, lo que debe hacer es reportar lo sucedido al teléfono (601) 4824304 y seguir el proceso. Cabe señalar que el saldo que se recupera es con corte al cierre de operación.

Personalice su tarjeta:

Ingrese a www.personalizacionvirtual.tullaveplus.gov.co y dé clic en ‘Regístrate aquí’ para crear un usuario y contraseña. Después, diligencie el formulario y por medio de un correo electrónico le llegará un código y link de activación de la cuenta. Ya con usuario y contraseña, solo debe iniciar sesión y registrar el serial de la tarjeta, ubicado en la parte inferior de la misma.

Este proceso se finaliza en cualquier taquilla del Sistema o en alguno de los 40 puntos presenciales de personalización habilitados que pueden encontrar en: https://www.tullaveplus.gov.co/puntos-de-personalizacion

Esta guía puede ser su aliada cuando se mueva en Bogotá, puede tomar algo de tiempo acondicionar sus finanzas recargando la tarjeta, planeando sus viajes y previendo imprevistos, pero cuando lo vea reflejado en menor tiempo de transporte y mayor facilidad, se sentirá agradecido.