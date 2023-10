¿Qué tan comprometidos están los candidatos a la Alcaldía de Bogotá con las necesidades de las mujeres?

El pasado lunes 9 de octubre de 2023, a partir de las 2 de la tarde, el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá -un organismo regulado por el Decreto 364 de 2021 de carácter consultivo, técnico y político que representa las necesidades e intereses de las mujeres que habitan el Distrito Capital, considerando sus diferencias y diversidad generacional, cultural, étnico-racial, territorial, condición socioeconómica, postura ideológica, orientación sexual, identidad de género y discapacidad- citaron a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en la Universidad Politécnico Grancolombiano, para poner sobre la mesa la agenda de equidad y género y que tan acorde están las propuestas de los aspirantes con las necesidades y desafíos específicos que enfrentan las mujeres en la sociedad.

Más de 250 lideresas y representantes del movimiento social de mujeres, organizaciones, colectivos y procesos de mujeres diversas de Bogotá, acompañaron el evento que solo contó con la presencia puntual del candidato Rafael Alfonso Quintero, por el Movimiento Alianza Democrática Amplia; y una hora y media después de Juan Daniel Oviedo por Con Toda por Bogotá; y Nicolás Romero, de Más Acciones menos Rostros.

Esta clara ausencia ad portas de las elecciones regionales el próximo domingo 29 de octubre, fue rechazada y generó descontento entre los asistentes, quienes cuestionaron la falta de compromiso para discutir políticas y programas esenciales incorporados en el Plan Distrital de Desarrollo, y también para reconocer y responder a las mujeres que representan el 52 % de la población de Bogotá, constituyendo una fuerza electoral decisiva.

Durante este encuentro, el Consejo y demás organizaciones del movimiento social de mujeres, tenían también como objetivo firmar el Pacto por la Equidad de Género con el que se adquiere el compromiso de adoptar los contenidos en el próximo Plan Distrital de Desarrollo.

Una iniciativa que ha sido fundamental en la concreción de políticas significativas en el pasado, como lo es la institucionalización del Sistema Distrital del Cuidado, que a principios de este año se convirtió en una política de ciudad permanente, beneficiando a más de 345.200 mujeres cuidadoras y sus familias, quienes representante el 83 % de los cuidadores en Bogotá.

“Este Pacto se presenta como un compromiso vital para el desarrollo y la implementación de programas que aborden directamente las necesidades y desafíos específicos que enfrentan las mujeres en la sociedad”, argumentó el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá.

¿Qué tan comprometidos están los candidatos en sus propuestas con las mujeres en Bogotá?

PUBLIMETRO COLOMBIA habló en entrevista con Adriana Hurtado Cortés, vocera del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y Alexandra Useche Cuervo, consejera Territorial de Planeación de ONG Mujeres y Delegada para el Consejo Consultivo, sobre qué tanto las propuestas de los candidatos responden a las necesidades y derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidades, en una capital en la que según la Procuraduría los feminicidios aumentaron en un 22 % en lo corrido del año (21 casos) frente al mismo periodo del 2022.

Asimismo, la Secretaría de la Mujer y la Policía Metropolitana registran 12 feminicidios con corte al 12 de mayo. Mientras que la Fiscalía informó que este tipo de asesinato por condición de género, se concentran en las localidades de Usaquén con 2 casos; Suba, 2; Santa Fé, 1; Usme, 2; Bosa, 2; Barrios Unidos, 1; y Tunjuelito, 1.

¿Qué conclusiones hubo tras la ausencia de los candidatos al Foro?

Alexandra: Damos por bien servido que asistieron 250 mujeres de todas las localidades de Bogotá en sus diversidades. Ese fue el gran acierto, que las mujeres seguimos unidas respaldando los pactos que tenemos al interior de nuestro movimiento social.

Por otra parte, el ver las sillas vacías nos compromete a seguir hablando, a seguir interviniendo. No todo es fácil para las mujeres. Sabíamos que posiblemente con tantos candidatos hombres no se lograse a llegar a entender la dinámica de lo que es la agenda de mujeres. Pero bueno, lo vemos más es como un reto. Que esa silla que llegue a la Alcaldía nos empiece a escuchar desde el primer día.

¿A los candidatos realmente les importa la agenda de género?

Alexandra: Hemos leído varios de los proyectos de planes de desarrollo que ellos presentaron desde sus propuestas, y si hay una perspectiva que es la de continuar varios programas de esta administración como es el Sistema Distrital de Cuidado. Pero el que no asistieran nos hace pensarnos en varias cosas: ¿Vamos a tener esa ausencia durante los cuatro años? Dos, hay una ausencia de información con los candidatos que están ahí. Y tres, que todavía no han entendido que las mujeres hacemos parte de su construcción deséenlo o no, no solamente con la agenda de mujeres, sino también en el POT y en el Plan de Desarrollo.

En la recién encuesta de Invamer sobre la intención de voto; Galán, Bolívar y Oviedo, lo lideran. ¿Cómo están las propuestas de estos candidatos para las mujeres?

Alexandra: De Carlos Fernando Galán nos preocupa que habla de una seguridad para las mujeres, pero ¿cómo hacen una seguridad y un plan de gobierno sin escuchar a las mujeres en sus diversidades? Él sí ha hablado con las mujeres de sus entornos, desde sus campañas, de sus candidaturas a ediles o consejos, pero frente a la agenda fue uno de los candidatos que más nos tocó ir a buscar y el lunes fue su tercer ausencia en el foro.

Con Gustavo Bolívar, él firmó un pacto con las mujeres de todo el movimiento social del Pacto Histórico. Es una postura un poco más cercana, pero aún falta porque solamente tratan de escuchar las voces de las más cercanas. ¿Y dónde está la de las cuidadoras de pobreza oculta de las localidades como Usaquén, Chapinero o Tunjuelito? Entonces también es una agenda que está muy corta para toda la dinámica y necesidad que tiene la ciudad en tema de mujeres.

Y finalmente, Juan Daniel Oviedo es muy estadista y es más aterrizado en ese tema, pero si bien no viene de ningún partido político, las mujeres no podemos jugar con una improvisación. Con él, si llegase a hacer el alcalde, nos toca tener muchas más mesas de trabajo que obviamente desgasta el ejercicio de las mujeres porque educar a una persona nos toma tiempo y las mujeres en este momento con esta agenda lo que nos demanda es que no podemos perder tiempo, ni un segundo.

¿Cuáles son esas necesidades y desafíos que ustedes han identificado para las mujeres de Bogotá?

Adriana: A nosotras nos interesa que se refuerce lo existente porque ya existe una línea de atención integral a las mujeres que debe fortalecerse para que pueda realmente llegar con más servicios en diferentes horarios y de manera integral, como su nombre lo dice, ofreciéndoles apoyo psicológico, acceso a la justicia y definitivamente un seguimiento a los casos a través de la línea Púrpura, en el sistema hospitalario, comisarias de familia y en las casas refugio. No se trata de tener muchas más infraestructuras, sino ampliar los presupuestos para que haya más recursos humanos.

Y dos, el Sistema Distrital de Cuidado es ir a hacer ese trabajo puerta a puerta sensibilizando a las mujeres de que existe porque muchas van a las manzanas a tener un espacio de respiro, pero no conocen que es gracias a la política pública y el movimiento social de mujeres que se construyó.

Otro punto importante es el tema de la feminización de la pobreza y nosotras consideramos que está súper bien el tema de las ferias, de los programas de empleabilidad, pero necesitamos robustecer esa autonomía económica de las mujeres a través de presupuestos que puedan darle ese capital semilla, más allá de tener ese espacio físico para llevar su producto.

¿Por qué creen que no hay candidatas mujeres?

Adriana: Sin duda las mujeres seguimos siendo sujetas con derechos, pero muchas veces condicionadas por la voluntad política de hombres y de otras mujeres que tienen el poder. Entonces somos un país donde está muy marcado el tener un padrino político o un tema económico para poder participar.

A lo mejor falta también robustecer desde el movimiento social de mujeres que se vote de forma consciente porque cuando seguimos apoyando maquinarias de hombres o de mujeres, lo que hacemos es afianzar esos micro o macro poderes que terminan solo teniendo dentro de sus círculos personas que ellos o ellas delegan.

¿Cómo le fue a Claudia López en políticas para las mujeres?

Adriana: Lo primero que tengo que destacarle es que se tomó muy en serio el trabajo del Consejo Consultivo de mujeres. Pero quedan desafíos como el de la Línea Púrpura, porque a pesar de las cifras aún falta efectividad y revisión sobre como esto en realidad está transformando la vida de las mujeres con los programas y proyectos que ella implementó.

Alexandra: Yo creo que también nos faltó tiempo porque la pandemia hizo que retrocediera un poco la expectativa que nosotros teníamos de una mujer alcaldesa por primera vez en Bogotá.

¿Qué esperan los próximos 4 años para las mujeres?

Adriana: Queremos espacios libres de violencia tanto en la vida de las mujeres como en las instancias de participación. Que realmente haya posibilidad plena de ejercer nuestros derechos. Me imagino una ciudad donde tengamos oportunidades de empleo y que especialmente podamos erradicar el feminicidio.

Que los candidatos le cumplan a las mujeres porque no solo somos un número, somos realmente transformación y somos las personas que estamos también exigiendo igualdad y equidad de género para todos todas y todes.