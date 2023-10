Peluqueros de Bosa hacen apuestas: Juan Daniel Oviedo prometió que si ganaba Alcaldía se rapaba

Las elecciones regionales se acercan cada vez más y el próximo domingo 29 de octubre, los colombianos asistirán a las urnas para elegir los próximos gobernadores, alcaldes, ediles, concejos y demás. En la capital, el segundo puesto más importante luego del presidente, muestra la tendencia de voto en la más reciente encuesta preelectoral realizada por el Canal RCN. Los resultados mostraron a Carlos Fernando Galán (37.2 %), Gustavo Bolívar (24.5 %) y Juan Daniel Oviedo (18.3 %), como los aspirantes a quienes más votarían.

Además, también le preguntaron a la gente sobre los candidatos que pensaban llegarían a segunda vuelta: Carlos Fernando Galán: 60.5 por ciento; Gustavo Bolívar: 26.3 por ciento y Juan Daniel Oviedo: 20.1 por ciento.

Por su parte, la última encuesta Invamer, pone a Oviedo y Bolívar en un empate técnico.

Juan Daniel Oviedo se arriesgó con promesa: si gana Alcaldía dijo que se raparía

Bajo el movimiento “Con toda por Bogotá”, el candidato y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, hace parte de la contienda electoral para este 2023.

Dentro de sus promesas en materia de movilidad, seguridad, empleo, educación, medioambiente y género; realizó una inusual que de hecho se convirtió en promesa.

Te puede interesar: “En nosotros también está decidir quién nos gobierna”: por primera vez hay más de 100 candidaturas LGBTI+ para las elecciones

Durante el programa radial ‘Voz Populi’ de Blu Radio, el personaje ‘Juanda’ -quien lo imita- le preguntó si “¿cree que como alcalde va a tener una buena imagen, o no se piensas motilar ni arreglar la barba?”. A lo que Oviedo respondió que sí se raparía en casa de ganar las elecciones.

“Si gano me rapo, pero en la segunda vuelta para evitar que las señoras se me vayan (...) Bien rapadito”. Esto, pues explicó que seguidoras en la calle le dicen, “‘Si quiere mi voto, no se corte el pelo; no lo queremos ver de pelo corto’”.