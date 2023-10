Joven se puso a hacer acrobacias en TransMilenio, pero no calculó y se pegó tremendo ‘totazo’

Un joven, amante del BMX street- una modalidad en el que los deportistas aprovechan los espacios urbanos y públicos para realizar sus trucos en barandillas, escaleras, bancos y cualquier otro tipo de estructura- se grabó realizando una de sus acrobacias al interior de una estación de TransMilenio en horas de la noche.

A través de su cuenta en Instagram, Stiven Peña, compartió el video del momento en que abordo de su ‘bici’ da inicio a toda velocidad y casi poniéndose de pie en su vehículo, se cae aparatosamente luego de no calcular la altura y golpearse fuertemente en la cabeza.

En ese momento, el joven se lleva las manos a la cabeza en señal de dolor, mientras el vigilante de la estación se acerca, cortándose allí el video. “MI PEOR CAÍDA 💔😭”, escribió Stieven.

El clip ya cuenta con más de 65 mil me gusta y 400 comentarios. “No se calculo bien la altura pero asi como se callo (sic) yo se que se levanto 🔥”. “Yo también me caí haciendo eso broo no hagas eso cuando todavía no sabe hacerlo 😢”. “Ese techo re reinicio el sistema 😂😂😂”. “No cálculo el letrero”.

Este no es el primer truco que este adolescente realiza. En su perfil también difundió un video donde logra mantener el control de la bicicleta sin sus manos.