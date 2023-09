Planee su regreso: Calle 13 está totalmente bloqueada por protesta tras muerte de niña en colegio

En las últimas horas se conoció la muerte de una niña de tan solo seis años al interior de un centro educativo en Mosquera, Cundinamarca, luego de que falleciera por asfixia.

El hecho tuvo lugar el miércoles sobre las 11 de la mañana, cuando Michell Manuela Hernández Bermúdez, tomaba su refrigerio en la Institución Educativa Mayor de Mosquera, ubicado en el barrio Porvenir del Río, pero terminó atorándose y, al parecer, no recibió los primeros auxilios adecuados. “Me llamaron a las 11 de la mañana y me dijeron que mi niña se estaba ahogando. Llego al colegio y la encuentro tirada en donde la veo que está un poco morada, Intento hablarle, pero ella no me responde. Cuando llego la ambulancia creo que ya mi niña estaba muerta”, dijo la madre de la menor, en entrevista a City Noticias.

Por su parte, la Alcaldía del municipio lamentó la tragedia e indicaron que indagaran sobre las circunstancias en que se dio esta muerte. “Desde la administración municipal estamos atentos al acompañamiento de su familia y a la correspondiente indagación, que permita llegar a la causa final de este lamentable deceso. Nos unimos y extendemos nuestras más sinceras condolencias y oraciones a sus familiares y compañeros de todo corazón”, indicó la alcaldía de Mosquera, a través de un comunicado.

Gigantesco trancón en Calle 13 por protesta tras muerte de niña asfixiada: vía Bogotá-Mosquera paralizada

Por este lamentable hecho, desde las 9 de la mañana, al menos cien habitantes del municipio, entre ellos padres de familia, bloquean la Calle 13 sobre la vía Bogotá-Mosquera, para protestar por la muerte de Michell y la presunta negligencia en primeros auxilios.

Los manifestantes piden la presencia de las autoridades para que se investigue la muerte de esta menor.

Por tal motivo, la Secretaría de Movilidad reportó un gigantesco trancón que superaría los 10 kilómetros y recomienda a los conductores tomar la vía alterna de la Calle 80 o Autopista Sur.