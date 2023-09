Entre algunos aplausos, congresista Jennifer Pedraza terminó yéndose de foro por presencia de Hollman Morris

Durante este miércoles, mientras transcurría un debate político en torno a la Reforma de la Salud, la congresista Jennifer Pedraza y el exconcejal de Bogotá, Hollman Morris, sostuvieron un disenso por cuenta de las denuncias de violencia de género contra Morris. Y es que en 2019, se conoció la denuncia contra él por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, interpuesta por su exesposa, Patricia Casas.

También sobre el hoy subgerente de RTVC, reposa otra denuncia difundida por la periodista María Antonia García de la Torre, quien dijo haber sido acosada sexualmente en 2011, cuando trabajaba para el diario El Mundo en España.

Aunque esta investigación fue archivada por la Fiscalía el 4 de junio de 2021, por el delito de acto sexual violento, García comunicó el pasado 13 de agosto del 2022, que había logrado que se desarchivara su denuncia. “El caso se reabre y se investigarán las pruebas. Confío en que el caso siga su curso y que así se siente un precedente de cero tolerancia ante el acoso, el abuso sexual y todas las formas de violencia en contra de la mujer en Colombia”, dijo en su misiva.

Precisamente esta serie de denuncias, fue razón suficientes para que Pedraza, representante a la Cámara rechazara la presencia de Morris como moderador del foro y decidiera retirarse del recinto.

“Me voy a retirar de este panel, porque es una decepción para mí que un Gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres, ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Hollman Morris que es una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género y que hoy las víctimas no se sienten reparadas” sentenció.

Jennifer Pedraza agregó que “obviamente hay instancias de la justicia, pero este es un mensaje en contra de las mujeres que denuncian y yo no puedo compartir un espacio político con una persona así”, finalizó entre algunos aplausos del público.

Morris intentó defenderse, pero terminó cuestionado por otros políticos

Tras la decisión de la congresista, Hollman Morris tomó la palabra y en su defensa, infirió que ella tenía diagnósticos de salud mental para afirmar eso. “Y como estamos en un foro de salud, la salud mental es muy importante...”.

Tras esta acusación, la también representante a la Cámara, Erika Tatiana Sánchez, tomó la palabra y en sororidad rechazó lo dicho por Morris, saliendo también del recinto entre algunos aplausos.

“Yo pido respeto, si no también tengo que acudir a la solidaridad de género y me retiro. Aquí no es un tema que mi compañera esté desequilibrada. Si el moderador va a hacer referencia directa yo también lo siento mucho. Debatiremos en el Congreso”.

Finalmente, a la voz de rechazo también se sumó el congresista Andrés Forero. “Tengo que rechazar esa alusión a la salud mental de la representante Jennifer Pedraza. Esa no puede ser su respuesta”.

Tras conocerse del video, en redes sociales varias personas han reaccionado a lo ocurrido. “Gracias @JenniferPedraz por estar del lado de las víctimas de la violencia de @HOLLMANMORRIS. Por cierto, señor moderador, usted dice que la salud mental es muy importante, ¿le han preocupado las afectaciones a la salud mental de sus presuntas víctimas y denunciantes?”.