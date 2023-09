Con un extintor conductor se defendió de amenazas de joven que fumaba descaradamente dentro del bus

Recientemente, a bordo de un bus del Sistema Masivo de Transporte, un pasajero le reclamó a una pareja de jóvenes por aparentemente estar consumiendo alcohol o sustancias psicoactivas. Entre una evidente molestia por parte del hombre, buscaba la presencia de la Policía para que los bajara. Sin embargo, en medio de la discusión, quienes habrían cometido una infracción se enfrentan contra él, en especial la mujer que intenta golpearlo con patadas y lo insulta en varias ocasiones. “¡Cállese!”. “¡No me callo!”. “Qué se calle loca!”. “Piroba esta”. “Bájese, malparido”.

El video ya completa más de un millón de reproducciones y 20 mil me gusta. “Apoyo a este señor si se va a meter su vicio, que lo haga en un lugar donde no falte el respeto de los demás”, “La verdad he visto mucha gente consumiendo cosas, pero ahí si la policía no hace nada”, “En TransMilenio se ve de todo, menos a la policía cuándo debe estar”, y “TransMilenio es una locura”, fueron los comentarios de algunos usuarios.

Se grabó fumando dentro de un bus y amenazó al conductor de golpearlo por pedirle que se bajara

En otro hecho de infringir las normas al interior del transporte público, se sumó un joven de 21 años que se grabó con su celular, fumando cigarrillo dentro de un bus. De manera descarada y desafiante -y ante la presencia de varios pasajeros- consume ante los reclamos para que lo bote, pues el conductor decidió parar el bus y advertir que no seguía con la ruta a menos de que el hombre se bajara. “Botá el cigarrillo, loco”, le pide un señor. “Ahí está, ya tiré el cigarro. Que ‘no nos movemos hasta que tire el cigarrillo’ 5 horas esperando el colectivo, forro de mierda. Te voy a bajar y te voy a coger a cachetazos”, son los insultos del sujeto.

El hecho que tuvo lugar en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Argentina, terminó con un altercado entre el joven y el conductor, pues este se defendió con un extintor para que se bajara.

Una vez lo logró, el sujeto atacó a piedras al bus con tan mala suerte que justo pasaba una patrulla de la Policía, que lo capturó y judicializó.