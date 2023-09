Peligrosa banda de niños de 13 y 15 años propinó ‘golpiza’ a una mujer por robarla en Bogotá

En las últimas horas, un aterrador caso de hurto se presentó en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. Allí una joven que se dirigía hacia su casa sobre la calle 26 con avenida Boyacá recibió un fuerte golpe que le propinó un delincuente, para despojarla de sus pertenencias.

Según la víctima, salió de su trabajo, y como de costumbre, utilizó su moto eléctrica para realizar el recorrido. Sin embargo, un par de delincuentes la estaban esperando para atacarla.

Una vez la mujer pasó por la Boyacá con la Av. Calle 26, uno de los sujetos se le atravesó de la nada y le propinó una brutal patada que terminó tumbándola del vehículo. La víctima quedó tendida en el suelo. Sin embargo, para los bandidos eso no fue suficiente. Decidieron golpearla y quitarle todos sus objetos de valor.

Tal fue el descaro de estos ladrones, que se escaparon en la moto de la mujer.

Según la víctima, tuvo la posibilidad de pararse del suelo y salir corriendo para alertar a una patrulla de la Policía que se encontraba en ese sector.

Ante los gritos desesperados de la víctima, patrulleros de la Policía reaccionaron de manera inmediata y emprendieron una persecución para dar con el paradero de los ‘chiquiladrones’.

Una vez lograron capturarlos, se llevaron la sorpresa de que se trataba de dos niños de 13 y 15 años que tenían azotado ese sector.

“Había dos muchachos, uno de ellos me bajo de la moto con una patada, me tiró de la moto, me pegó y se llevaron la moto. Afortunadamente, vi una patrulla, los alerté y recuperaron la moto”, señaló la víctima.

Los niños capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. Por fortuna, la víctima recuperó su motocicleta. Uno de los menores ya tenía anotaciones por hurto.