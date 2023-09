“La Fiscalía es maldadosa”: Jhonier Leal pide respeto y que no lo miren mal ni se burlen de él

Este jueves, 7 de septiembre, se dio continuidad al juicio oral en contra de Jhonier Leal por el crimen de su hermano Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández. En esta etapa, la Fiscalía General de la Nación, presenta los testigos que soportan su tesis de que Jhonier es el responsables del doble homicidio y del ocultamiento de las pruebas.

En un momento de la diligencia, Jhonier Leal pidió un espacio para poder hablar, aún cuando la juez que lleva el caso le recordó que tiene derecho a guardar silencio.

Jhonier Leal pidió que no lo miren mal los testigos

“Señora juez, yo sí le pido, tanto al fiscal como a la señora Andrea, que tengan un poquito de respeto y no me estén mirando y no se estén burlando hacía mí, por favor, es lo único que pido. Son miradas muy sugestivas y me están siempre torturando psicológicamente con esas miradas y esa risa. Un poco de respeto por favor”, dijo Jhonier.

De inmediato, el fiscal Mario Burgos respondió de manera contundente y dijo que: “la Fiscalía General de la Nación tiene un rol como ente persecutor. El hecho que nosotros tengamos nuestros testigos acorde a la realidad que se ha venido presentando, no vamos a permitir que el señor Jhonier, abro comillas diga que “la Fiscalía es maldadosa”, no señora juez. Entonces, también respeto hacía nosotros. Yo estoy mirando al señor defensor porque tengo que objetarlo”.

La juez pidió “evitar esas miradas. Cada uno de nosotros está cumpliendo un rol y como ese rol cada cual tiene que asumir una posición (...) cada cual tiene su manera de expresar ciertas situaciones, de alguna forma de mover su cabeza, hacer movimiento con el cuerpo, etc. Pero sí, por favor, estar muy pendientes de esa situación”.