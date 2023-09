¿Menos mal no compró el bocadillo? Usuaria de TransMilenio compró queso en estación y resultó estafada

Las estaciones de TransMilenio se han convertido en un espacio para que vendedores ambulantes ofrezcan sus productos y así sustentar su día a día. La estación Ricaurte es un claro ejemplo de ello, donde cientos de personas diariamente observan desde afiches, bolsos, pijamas, accesorios, hasta comida para calmar el hambre.

Pues bien, precisamente esto último resultó en una estafa según una usuaria del Sistema Integrado de Transporte. A través de su cuenta en Tiktok, narró como en la estación Terreros, “se montó una persona a vender. Llevaba una chaza llena de quesos, en donde decía que venía de Ubaté y la libra era a 6.000 pesos”.

La mujer cuenta que el hombre “dio la prueba del queso y estaba super rica, super suavecito. Yo lo compré”.

Sin embargo cuando llegó a la casa y se disponía a comer el lácteo, su sabor era muy distinto y al tocarlo era arenoso. Muy diferente a la prueba. “Oh, sorpresa lo que me vendieron como queso, era como una torta de maizena o si esto tiene cal. No sé. Entonces para que no les pase y sepan lo que están comprando”.

En su relato, la joven advierte a las personas que la ven “tener cuidado cuando alguien se monta a vender el TransMilenio. No se debe confiar. Si más adelante se topan con esta persona para que no le compren y no se dejen engañar”.

Su particular anécdota ya tiene más de un millón de reproducciones, 26 mil me gusta y 4 mil comentarios en el que la cuestionan de comprar ese tipo de producto que requiere congelación, pero también otras personas que también afirman haber sido estafadas.

Te puede interesar: Qué angustia: bebé por poco es aplastada en ‘montonera’ que esperaba TransMilenio en la Calle 100

“¿Quién en su sano juicio compra queso en Transmilenio?”. “Me paso jajaja es como requesón jajaja”. “por eso no compres nada en la calle,menos comida😳”. “Menos mal no compre porque en serio se veia muy bueno”. “Yo si lo vi... y el queso se veai delicioso... y em un momentoco ese señor se vendio por lo menos 10 quesos y si a 6.000 en un canasto como de verdura”.