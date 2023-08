Domiciliario de Rappi fue asesinado en el barrio Cedritos: estaba entregando un pedido cuando fue atacado

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del 2023 se han registrado 532 casos de homicidio en la capital del país. Un aumento del 11,8 % frente al mismo periodo del año pasado. Dentro de las estadísticas oficiales, solo en un 8,7 % del total (19 días), este delito no se ha presentado muertes violentas en las 20 localidades de la ciudad.

Sin embargo, cuando el Distrito entregaba cifras sobre la captura de 21 personas por distintos delitos y el sellamiento de 93 establecimientos comerciales por no cumplir con las medidas pertinentes, se presentó el homicidio de un domiciliario adscrito a la empresa Rappi, en el norte de Bogotá.

Fue durante horas de la noche del sábado 26 de agosto, cuando este domiciliario se encontraba a la espera de entregar un pedido en la calle 145 con carrera 13, que conforme a testigos, un hombre que lo esperaba entró al local y lo atacó varias veces sin mediar palabra en su cuello y espalda con un arma blanca. Tras algunos segundos, el asesino huyó del lugar mientras la víctima cayó al piso, falleciendo horas después.

Tras el llamado de alerta de transeúntes a la Policía, un cuerpo oficial de criminalística del CTI arribó hasta la zona para realizar el respectivo levantamiento del cadáver.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayor información respecto al avance de las pesquisas sobre el paradero del homicida, como también del móvil del hecho.

Te puede interesar: Tenga cuidado: este es el hombre que deambula por las calles de Bogotá atacando a personas con cuchillo

Sumado a este hecho de inseguridad, recientemente varios residentes denunciaron a un joven que deambula por las calles de Cedritos y sin mediar palabra ataca a las personas que pasan por su lado con un arma blanca. Una de sus víctimas, quien resultó con heridas en mentón y por poco pierde la movilidad de su boca, contó como fue su caso.

“Una cuadra antes de llegar a la novena me encuentro con este tipo. Yo lo veo, se me hace común y corriente, por lo que sigo mi camino. Y justo cuando nos encontramos los dos el tipo me pega con un arma blanca. Yo volteo a mirar si sale corriendo, pero no, sigue caminando normal”, aseguró Juan Sebastián Ángulo, en entrevista con Noticias Caracol.