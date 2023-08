Tenga cuidado: este es el hombre que deambula por las calles de Bogotá atacando a personas con cuchillo

En el barrio Cedritos, al norte de Bogotá varias personas han resultado heridas por un sujeto, que sin mediar palabra alguna, los ataca con arma blanca. Una de sus recientes víctimas es un joven que realizaba deporte el pasado lunes 31 de julio sobre las 5:30 de la mañana, quien resultó con graves lesiones en su mentón y por poco pierde la movilidad de su boca.

“Una cuadra antes de llegar a la novena me encuentro con este tipo. Yo lo veo, se me hace común y corriente, por lo que sigo mi camino. Y justo cuando nos encontramos los dos el tipo me pega con un arma blanca. Yo volteo a mirar si sale corriendo, pero no, sigue caminando normal”, aseguró Juan Sebastián Ángulo, en entrevista con Noticias Caracol.

Tras estos momentos de pánico y confusión, Ángulo entra a la frutería más cercana para pedir auxilio “ahí me prestan el baño. Yo me lavo la cara. Pensé que no era tan grave, pero estaba muy profunda la herida. Vamos con mi mamá a urgencias y nos dicen que tienen que operarme. Me pusieron 28 puntos. Ocho días de incapacidad, pero ya me encuentro bien”.

Gracias a las grabaciones de las cámaras recopiladas por el joven, se ve como este hombre también se lanza repentinamente a una vía principal donde justo pasan motocicletas y aseguró que ha atacado a más personas. “No solamente es a mí. Es a un carro, a una moto y a una persona por detrás de la espalda. Y no solamente le pega una vez a ambos, sino que le da dos golpes. A cualquier persona le puede pasar”.

Hasta el momento, las autoridades no se ha pronunciado frente a esta denuncia y la identificación del agresor. Por ello, Juan Sebastián Ángulo pidió celeridad en la investigación para que logren capturarlo y evitar más víctimas.