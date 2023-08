¿Pero qué ofrece? Vendedora en buses reveló que se gana más de 100 mil pesos en menos de 4 horas

Una vendedora informal compartió a través de su cuenta de TikTok, cuánto gana en un día vendiendo en los buses de Bogotá. La joven, de nombre Carol Andana, publicó un video con sus seguidores de un día de trabajo. Cuenta que en el primer vehículo, sus ganancias son de $20.000 y en el “segundo carro me vendí $40.000″. Ya en el tercer bus asegura vender $30.000 y en el último carro $10.000.

“En total tengo $100.000, esto es lo que me puedo llegar a hacer, como les venía diciendo, a veces me puedo hacer más, a veces menos. Hoy solo fueron cuatro carros”, explica.

Carol, explica que este monto se lo gana en menos de cuatro horas y en esa oportunidad solo trabajó ese tiempo, “pues empezó a llover”.

Ante la insistencia de los usuarios por saber qué vende, la joven reveló que sus productos son “la crema verde, de marihuana, coca y mentol. Aparte, vendo la crema a base de caléndula, azufre y penicilina”.

Sin embargo, para algunas personas esta cantidad de dinero por ese tiempo de trabajo es surreal, por lo que ella desglosó que sus ganancias son en realidad de 60 mil pesos aproximadamente, sacando un 60 % de provecho de los ungüentos. “Es decir, que si me vendí 100 mil pesos, fácilmente me gané más de 60 mil pesos en menos de cuatro horas porque fueron 4 buses. El resto me quedé esperando a que me recogieran o comiendo algo”.

“Ganas más que yo 😂, dime que vendes, quiero intentarlo”. “Si es cierto y se puede es más uno a veces hace uno hasta mas”. “Yo en una epoca vivi de vender dulces en transmi y dandole de 6 a 9 me hacia entre 20 a 50 mil pesos, dependia del dia, yo si le creo jaja”. “y que lindo que compartas la forma en que lo haces y muestres que es posible salir adelante”, fueron algunos de los comentarios.