Johana Bahamón abrió vacantes en su Fundación de ‘Segundas Oportunidades’ y así puede postularse

En 2012, la actriz Johana Bahamón dejó las tablas y la televisión para crear la Fundación Acción Interna. Una Organización sin ánimo de lucro que brinda segundas oportunidades a privados de la libertad y personas que recuperaron su libertad. “El objetivo es dignificar y mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia, ayudándolos a transformar su vida, reivindicarla y reconciliarla con la sociedad civil”, señalan en su página web.

Esta Fundación, desde ese año, ha venido trabajando en líneas de acción en torno a la sensibilización, crecimiento interno, formación y productividad, gracias también a alianzas estratégicas entre Acción Interna y los sectores público, privado y de cooperación internacional.

Dentro de las personalidades que han conocido de cerca el trabajo de la Organización, estuvo la vicepresidenta Francia Márquez. Quien por primera vez en 66 años, una alta funcionaria visitó la cárcel La Modelo en Bogotá y se comprometió en buscar condiciones dignas de vida para quienes hoy están privados de la libertad.

“Uno de mis sueños es lograr que una cárcel de estas la volvamos una universidad. Hace varios años escuchaba a un político celebrar porque teníamos la cárcel más grande de América Latina, la de Jamundí, y yo lo interpelé diciendo que a mí eso no me hace celebrar, me haría celebrar si tuviéramos en Colombia la universidad más grande de América Latina”, sentenció Márquez.

¿Sin trabajo? Estos son los requisitos que necesita para trabajar en Fundación de Johana Bahamón

A través de sus redes sociales, la Fundación Acción Interna comunicó de nuevas vacantes laborales, en el que los interesados podrán postularse hasta el próximo 25 de agosto en la sede de la Organización (Carrera 13A # 86A - 49) entre las 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Esta convocatoria solo es para personas que viven en Bogotá y no aplica para personas con libertad condicional o domiciliaria”, aclara la Fundación.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Auxiliar de almacén

Auxiliar de control de tráfico

Auxiliar de despacho de vehículos

Carrocero automotriz

Conductor

Eléctrico automotriz

Mecánico automotriz

Auxiliares de confección

Asistente de operaciones

¿Qué requisitos se necesitan para postularse a la Fundación Acción Interna?

Documento de identidad original y copia legible de los siguientes documentos:

Para privados de la libertad: copia legible del boleto de libertad, antecedentes de procuraduría o sentencia debidamente ejecutoriada.

copia legible del boleto de libertad, antecedentes de procuraduría o sentencia debidamente ejecutoriada. Para familiares de pospenados e internos : copia legible boleto de libertad, antecedentes de procuraduría y documento que demuestre que son familiares de primer grado de consanguinidad.

: copia legible boleto de libertad, antecedentes de procuraduría y documento que demuestre que son familiares de primer grado de consanguinidad. Para jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA): copia legible certificado de egresado del sistema del SRPA expedido por defensores de familia. Y recibo de servicios públicos.