“De la nada me estaba apuntando en la frente”: cayeron biciladrones que robaban celulares en la noche

Intimidando a sus víctimas cuando caminaban en horas de la noche, dos ladrones fueron capturados in fraganti cuando cometían un hurto a un joven sobre la Calle 100. La persona contó que se dirigía a su hogar en inmediaciones al CAI Contador, cuando uno de los asaltantes lo amenazó y le ordenó de manera violenta que le entregara sus pertenencias. “Mientras me acercaba a mi hogar por el área cercana al CAI Contador en la calle 100, uno de los individuos se me acercó de manera frontal. En ese momento, no tenía idea de a quién se dirigía, pero de repente, me ordenó voltearme y apuntó su pistola directamente a mi frente. Me exigió que entregara todas mis pertenencias, amenazando con matarme si no cumplía sus demandas”, aseguró en diálogo con Blu Radio.

El joven alertó a las autoridades, quienes iniciaron una persecución a los ladrones que se movilizaban en bicicleta, logrando así detenerlos e incautarles siete teléfonos móviles, un cuchillo y un arma de juguete. “Obviamente uno por el miedo no sabe si el arma es de verdad o no, por lo que les entregué todas mis cosas y acudí al CAI y afortunadamente tenía diversas maneras de encontrar los celulares”.

Según la Policía, estos dos hombres se movilizaban desde Kennedy hasta Usaquén, robando cerca de 5 a 10 celulares. Incluso, en una ocasión en tan solo 60 minutos, hurtaron a 7 víctimas.

Gracias a la recopilación de denuncias, los ladrones fueron trasladados hasta una URI donde serán judicializados.

Las zonas donde más roban en Bogotá

Los primeros cuatro meses de este 2023 arrojan que ya son 44.035 los casos que se han presentado, cifra superior al mismo periodo del año anterior.

La capital posee focos que tienen que ser atendidos específicamente, por ejemplo, en el barrio San Fernando, de la localidad de Barrios Unidos, donde los casos han sumado 146 reportes, esto representa un incremento de 135% en estos crímenes. Luego de este se ubica el barrio Polo Club, en la localidad de Usaquén, en donde se reportan hasta ahora 265 casos, con un incremento de 140%.

De igual forma, esta el sector de Bosa Central, donde se han presentado 211 casos de hurto a personas, lo que representa un aumento del 126%. También está el barrio Cedro, en la localidad de Engativá, que tiene 42 casos, lo cual representa un aumento de 147%. Por último, se encuentra el sector de Salitre, en la localidad de Fontibó, que presenta 69 casos en lo corrido del año.