Policía ‘chicaneó' que le devolvió celular robado al famoso conferencista Yokoi Kenji

La inseguridad en la ciudad de Bogotá anda desbordada y este miércoles 2 de agosto la Administración Distrital hizo un ‘mea culpa’ aceptando que hay muchos retos que la ciudad tiene que superar en materia de seguridad. Esta vez se conoció que el famoso conferencista colombo-japonés, Yokoi Kenji, le hurtaron su celular el cual logró ser devuelto.

Nacido en Bogotá, criado entre Panamá, Corta Rica, Colombia y Japón, el conferencista ha sido de los más escuchados por la comunidad latina en temas de superación personal y estilo de vida. Ha utilizado sus conocimientos sobre la cultura japonesa y latina para resaltar la importancia del liderazgo, la innovación, la productividad y el trabajo en equipo.

En los últimos días el famoso coach que se ha vuelto viral en redes sociales en los últimos años sufrió el robo de su celular, un iPhone de última generación. La Policía comunicó, luego de los hechos, que logró la recuperación del celular del hombre y lo hizo público en sus redes sociales.

“Seguimos con la firme convicción de trabajar por la convivencia y seguridad ciudadana. Gracias al compromiso de la Seccional de Investigación Criminal se logró la recuperación y entrega de un celular perteneciente al conferencista y trabajador social @yokoikenji”, escribió en sus canales oficiales de comunicación la institución.

En las fotos publicadas aparece la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Sandra Patricia Hernández, en compañía del famoso conferencista, a quien le entrega el celular y le muestra las instalaciones de la institución.

“Para nosotros es un motivo de orgullo poder entregarle su celular por garantizar la seguridad y convivencia de nuestros ciudadanos y generar mayor confianza”, dice la comandante junto al hombre. “Gracias. Mando un saludo a los 18.000 policías que tiene Colombia. Son tantas las cosas que se pierden que no se logran que pareciera no valer la pena el trabajo de un policía, pero para quienes fuimos rescatados, salvados, vale la pena. Gracias por protegernos, no deje de hacer su labor porque le aseguro que vale la pena”, responde el hombre en un video publicado por la institución.