Él es Hio, el perrito de la misma raza de Wilson que lleva meses esperando un hogar amoroso

Es oficial, la búsqueda de Wilson finalizó. El jueves 27 de julio su guía, Cristian David Lara, salió de la selva del Guaviare y ahora se recuperará luego de estar por semanas buscándolo. “Todo tiene un fin y hay que ser sensatos con esto. Nuestro Wilson hizo un gran trabajo, pero también hay que ser conscientes del lugar en el que está. Hemos hecho absolutamente todo lo posible. Hemos puesto comida en puntos claves, lo que pone en alto riesgo a nuestras tropas”, dijo el general del Ejército Nacional, Pedro Sánchez.

El nombre del héroe de cuatro patas, que fue clave en la búsqueda con éxito de los cuatro niños indígenas, volvió a resonar en el Día Internacional del Perro Callejero, pues uno de los caninos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá, publicó en sus redes sociales a Hio, quien tienen un gran parecido a Wilson.

De su misma raza, un pastor belga malinois, Hio tiene 8 años y a pesar de su edad le gusta mucho jugar, salir a pasear o a hacer ejercicio.

“Soy muy activo, aunque también consentido y amo que me apapachen mientras descanso. Me gusta mi independencia y me encantaría ser el único en casa, sin más perros o gatos, para que toda la atención recaiga en mí”, lo describe la entidad.

Cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, dan cuenta que en la capital más de 66.000 perros deambulan en las calles, en su mayoría por las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal y Usme.

“Nosotros los seres humanos somos los causantes de las problemáticas que afectan a estos animales. Si somos 8 millones de habitantes y 66.000 animales en condición de calle, muchos de ellos tendrían la posibilidad de contar con un hogar”, explicó Natalia Parra, subdirectora de Cultura Ciudadana de la entidad.