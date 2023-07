Ladrones dispararon contra un hombre para robarle $14 millones mientras su hija suplicaba que no lo mataran

Nuevamente un atraco dejó una víctima mortal en Bogotá. El hecho ocurrió en la noche del lunes 24 de julio, frente a la casa del hombre en el barrio Granada, en Usme, hasta donde llegaron ladrones en motos de alto cilindraje para robar un maletín que contenía 14 millones de pesos.

Al parecer, ese día la víctima retiró esta alta suma de dinero de un banco en un centro comercial y al final del día se dirigió a su casa.

Pero ya en la entrada de su vivienda dos hombres lo abordaron y empezaron a forcejear con él para quitarle el dinero. Finlamente, le dispararon en dos oportunidades en frente de los hijos de la víctima, que suplicaban que lo dejaran en paz.

“Mi hermano abrió la puerta y empezaron los gritos. Cuando abrimos, la moto estaba tirada ahí. Hubo forcejeo entre mi papá y dos tipos altos”, manifestó la hija de la víctima a Citytv.

Entonces ella misma decidió intervenir y rogar para que no lo mataran. “Le lancé una matera a uno de los ladrones. Les empecé a suplicar que no me lo mataran, que me lo dejaran vivo”, agregó.

Pero al final los ladrones no tuvieron piedad y lo dejaron tendido en el piso mientras ellos escaparon con el dinero en mano.

Cuando la Policía llegó al sitio trasladaron de inmediato a la víctima hasta un centro médico para intentar salvar su vida, pero ahí confirmaron que ya había fallecido.

Ahora las autoridades ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos para dar con el paradero de los dos ladrones y asesinos.