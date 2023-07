“Tenía cuatro meses y abortó”: niña de 12 años quedó embarazada tras ser violada por sus compañeros del colegio

Un aberrante caso ocurrió en un colegio de la localidad de Mártires, en el sur de la capital del país, donde al menos tres menores de edad abusaron de una niña de 12 años y la dejaron embarazada. Debido a que era un embarazo de alto riesgo los médicos tuvieron que practicarle el aborto.

Tras varios meses de embarazo, fue solo ante el médico y sus padres que la pequeña decidió contar lo que le había sucedido en el colegio.

Al parecer, los menores hacen parte del grado séptimo de la institución y son sus propios compañeros.

“Decido estar pendiente de la educación de mi hija en este colegio, y me cuenta la situación con los otros estudiantes, que son como tres niños. Quedé alterada y dije ¿qué está pasando? Porque no me había dicho antes. El médico me dijo que tenía cuatro meses de embarazo y el día de ayer abortó”, contó la madre en Noticias Caracol.

La menor de 12 años ahora se recupera en el Hospital San Ignacio mientras el ICBF intenta restablecer sus derechos. Al tiempo, sus padres pidieron a las autoridades que sea la Fiscalía y la Policía de Infancia y Adolescencia las que actúen en este caso y que los responsables paguen.

Al parecer, tras este hecho los menores siguen estudiando en la misma institución y las directivas del colegio no han tomado medidas.

Además, las mismas autoridades confirmaron que aún no hay un proceso penal. Pero los mismos padres de la menor, que son sordos, le explicaron al medio de comunicación que para ellos poner una denuncia deben contratar un traductor de señas, por lo que piden la colaboración de los funcionarios públicos.