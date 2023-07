“No me dejaba salir”: por pedirle que guardara el celular, profesora terminó brutalmente golpeada por una estudiante

Un nuevo caso de agresión a docentes, ocurrió el pasado 19 de julio al interior de un aula en el Colegio Costa Rica (IED) de la localidad de Fontibón, en Bogotá. La víctima grabó un video que compartió en redes sociales narrando lo ocurrido. Allí contó que todo empezó cuando estaba dictando clase en un curso de grado once, cuando se percató que una de sus alumnas estaba usando el celular.

“Después de decirle muchas veces que guardara su celular o tenía la opción de salir de mi clase, no quiso hacer ninguna de las dos. Cuando ya fue muy grosera le dije que ‘por favor te vas’. No quiso hacerlo. Yo tomó el celular en las manos, ella se me abalanza de una forma violenta. Me arrincona. Me empuja a esculcarme desesperada”, dice la profesora provisional del Distrito.

Ella, contó que en el momento de la fuerte agresión le pidió a sus otros alumnos que por favor grabaran lo que estaba ocurriendo, pero nadie la escuchó.

Aunque, dijo “intenté retomar la clase porque me di cuenta que ponerle atención podía desbordarla más”, la presunta agresora “cerró el salón con llave”.

“Cuando me voy a ir, la estudiante agarra la puerta y no me deja salir. Es en ese momento que me agrade con un puño muy fuerte con anillos en la cara. Luego la tomo fuerte y nadie hace nada. Cuando pido auxilio los estudiantes ahí si la agarran”. Finalmente logra salir del salón.

La docente, termina su video preguntándole al Gobierno Nacional y padres de familia “¿qué vamos a hacer con esos hijos que definitivamente están desbordados en violencia? ¿Qué está pasando? Porque esto es muy doloroso de narrar”.

¿Qué responde la Secretaría de Educación y Ministerio de Educación?

La secretaria de Educación, Edna Bonilla, informó a través de un hilo en su cuenta de Twitter, que una vez conocieron el caso, brindaron “atención médica, apoyo psicosocial y de seguridad en el trabajo; citación del comité convivencia a la luz de las responsabilidades estimadas en la ley 1620; enlace con las entidades del sistema de protección para atención diferenciada de las personas; preparación del proceso pedagógico y de restauración”.

Por su parte, el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Óscar Sánchez, aseguró que casos como ese “implica justicia de menores @ICBFColombia y adultos @FiscaliaCol, y que el colegio haga un proceso de justicia restaurativa escolar. Desde el Ministerio acompañamos a la Secretaría de Educación”.