La alcaldesa de Bogotá Claudia López demostró el apoyo hacia su esposa, la senadora Angélica Lozano, durante la clave jornada de la noche del 20 de julio de 2023 en el Congreso de la República. Anoche se escogió el presidente de esta legislatura y la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano era una de las favoritas, debido a que contaba con el respaldo del gobierno, incluso por encima del senador Inti Asprilla, otro de los opcionados.

Horas antes de la intensa votación, López apareció en el recinto y estuvo tras bambalinas hablando con algunos congresistas y acompañando a su pareja, como se evidenció en un video publicado por el medio Cuestión Pública. Sin destacar, la alcaldesa vivió en pleno esta votación decisiva para Lozano.

Sin embargo, la democracia no estuvo de su lado, como Lozano misma lo señalo al ser derrotada por el senador barranquillero Iván Name, quién fue elegido como nuevo presidente del Senado. Pese a que la lógica indicaba que iba a ser elegida Angélica Lozano, la votación dictó otro resultado. Name obtuvo 54 votos y Lozano, 50.

Name fue impulsado por los partidos de oposición e independientes.

La derrota para Lozano también significó un golpe para el mismo Gobierno Nacional que pidió al Congreso en pleno apoyar la aspiración de la senadora para no seguir dividiendo lo que queda de la coalición oficialista.

Pese a que Lozano fue postulada como candidata para esta dignidad, el senador de la Alianza Verde, Iván Name, también decidió postularse él mismo para hacerle competencia a la senadora.

Claudia López al lado de Angélica Lozano en su derrota en el Congreso: en las buenas y en las malas, juntas

Tras la derrota de Angélica Lozano, desde diferentes sectores del Congreso de la República celebraron el golpe del Gobierno Nacional asegurando que la segunda legislatura arrancó sin las mayorías oficialistas.

“Angélica Lozano apoyada por Petro y con presencia de la alcaldesa (Claudia López) y cuatro ministros en la plenaria presionando a los congresistas fueron derrotados. Hoy Día de la Independencia, gana Colombia. El Senado es independiente. Le ganamos la presidencia del Congreso a Petro. ¡Comenzamos bien!”, dijo en sus redes sociales el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Por su parte, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Cathy Juvinao, reconoció que esta es una derrota abierta para la coalición de Gobierno.

“Los seguidores (y uno que otro congresista) del Pacto Histórico no deberían celebrar la derrota de Angelica Lozano: el primer perjudicado con lo que acaba de pasar hoy en el Senado es el mismo Gobierno y su agenda de reformas. Se llama tiro en el pie”, afirmó la congresista.

Luego de que se conociera la votación, la senadora Lozano, en entrevista con diario El Tiempo, afirmó que recibió estos resultados con total confianza en la democracia.”Yo respeto siempre los resultados”, y agregó que “yo nunca peleo con los resultados, ni de las elecciones ni de las encuestas”. “No pasa nada”, concluyó.