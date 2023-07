“Yo había acabado de pasar”: Claudia López sobre apuñalamiento a conductor de SITP

Fuerte indignación ha causado la grave agresión contra un conductor del Sistema Integrado de Transporte (SITP) en la ciudad de Bogotá en donde terminó apuñalado. Los hechos se presentaron en el sector entre Molinos y Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. La alcaldesa Claudia López salió a pronunciarse luego del escandaloso momento que causó indignación.

Videos de testigos grabaron el momento cuando la víctima se defiende al interior del bus que cubría la ruta en el sector entre Molinos y Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de la capital.

El conductor, identificado como Edison Chaparro, narró los hechos que se desarrollaron al interior de un vehículo del sistema, cuando decidió no pararle a unos usuarios que solicitaron subirse al bus. Él argumentó que ya iba con sobrecupo y que la reacción de los hombres fue apuñalarlo.

“Llevaba el bus demasiado lleno, ya llevaba sobrecupo. Me hicieron la parada y decidí no pararle al señor, porque no me cabía más gente. Él, al ver que no lo quise abrir la puerta, comenzó a agredirme a dañar el bus, por el lado mío del conductor, con un cuchillo”, explicó el conductor junto al secretario de Seguridad, Oscar Gómez Heredia y la Policía.

Claudia López habló sobre conductor apuñalado

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López se pronunció sobre estos hechos y destacó que tras este acto de intolerancia los agresores ya están identificados. “La SIJIN está adelantando las actuaciones para dar con su captura”, dijo.

Pero además, la alcaldesa destacó que ella había acabado de pasar por el sector para cuando sucedieron los hechos. “15 minutos antes yo había pasado por ese mismo punto luego de terminar la jornada de trabajo que tuvimos todo el día de ayer en Usme”, contó.

La mandataria destacó que presidió el Consejo de Seguridad en Usme y dio instrucciones para reforzar la vigilancia y seguridad sobre la extensión de la troncal Caracas, en Molinos y el Portal Usme. “Mil gracias también a los ciudadanos por actuar siempre solidariamente y dar aviso oportuno a las autoridades para prevenir intolerancia, acoso a mujeres y hurto en el transporte público”, concluyó.

¿Por qué conductor de SITP terminó apuñalado?

Pese a que se rumoraba que las personas habrían tratado de colarse al bus, el sistema de transporte descartó que esta versión sea realidad. En este sentido, aclaró que el conductor decidió no hacer la parada porque iba con sobrecupo y a esta acción reaccionaron con violencia los usuarios.

De igual forma, TransMilenio rechazó todo lo ocurrido y destacó que la lesión no es de gravedad y el estado de salud del conductor es estable y fuera de peligro.

“Desde el Ente Gestor hacemos un llamado al respeto y tolerancia a la ciudadanía. No existe justificación para agredir a ninguna persona y recordamos que los conductores del Sistema cumplen funciones públicas y tienen bajo su responsabilidad brindar un servicio de transporte esencial para la ciudad”, acotó la empresa TransMilenio sobre esta novedad.