“Una persona alegre y amable”: esposa de vigilante desaparecido en La Calera pide ayuda para hallarlo

Dos personas fallecidas: Ángela Patricia Peñarete, de 29 años y Alejandro Rodríguez, de 33, y una persona desaparecida, dejó la emergencia en horas de la tarde-noche, en el municipio de La Calera, según informó la Alcaldía de Bogotá.

Javier Velilla, de 40 años, es la persona de quien no se sabe nada desde este sábado. Él, junto con Jesús David Serrano y otro compañero, son guardas de seguridad del conjunto residencial Arboretto.

Los tres, recibieron una orden por radio, al parecer de su jefe, para que recorrieran el kilómetro seis del municipio en una camioneta 4x4, en medio de la torrencial lluvia.

Ellos debían tomar fotos y videos de los estragos que había dejado el aguacero, sin que se haya tenido en cuenta su seguridad.

“Nadie se imaginó que fuera a pasar esto, esto fue algo momentáneo, rápido, cuestión de segundos, eso fue un desprendimiento de tierra. Yo llevo aquí dos años y gracias a Dios me salvé”, aseguró Serrano, para Revista Semana.

Es en un video tomado por Serrano, que se ve el momento en que Velilla se sube al vehículo, cuando en cuestión de segundos, la pendiente de una montaña se desliza y sepulta todo a su paso. “Se llevó a Hollman y a Velilla”, dijo angustiado el sobreviviente.

Era una persona alegre y amable

Luz Angela Ríos, esposa del guarda, Javier Velilla, mantiene las esperanzas de encontrarlo con vida. En entrevista con Caracol Radio, aseguró que ya se comunicó con la familia de él en Barranquilla, para que vengan a la ciudad, pero dice, no tienen como pagarse el pasaje.

“Él era motorizado del condomino. Nosotros tenemos cuatro hijos y lo recuerdo amable, alegre, un padre que le encantaba compartir tiempo con sus pequeños. Ya le avisé a la familia y ellos son gente humilde”.

Por su parte, Ximena Ríos, cuñada de Velilla, denunció que las autoridades no se han desplegado con las ayudas suficientes para encontrarlo.

“La verdad yo no veo ayuda de nada. Absolutamente nada. Mi única ayuda son mis sobrinas que está muy afectada por la situación y mis cuñados que me están apoyando mucho. Pero de resto no hemos recibido ayuda de nadie”.