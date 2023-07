¿Muy gomelo? Juan Daniel Oviedo respondió a bogotano que lo llamó “payaso” y dijo que es creído

Este viernes 14 de julio el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, se sinceró sobre varios temas sobre la ciudad y también respondió opiniones de la gente sobre él, dentro de las cuales se repite mucho que es “muy gomelo” o “creído” para ejercer como alcalde de la capital. Le contamos los detalles.

El candidato respondió preguntas de los locutores de Tropicana, emisora a la que fue invitado durante este viernes para hablar sobre su candidatura. En este espacio radial, a parte de hablar sobre varios temas, a Oviedo le dieron la oportunidad de responder a algunos comentarios de la ciudadanía sobre él, dentro de las que no pudo evitar resaltar la opinión de un ciudadano que lo llamó “payaso” y sugirió que es un creído.

Lea también: Esto es lo que paga Juan Daniel Oviedo de arriendo en Bosa tras mudarse por campaña

“Este señor es un payaso. Acá en Bosa me lo encontré en Bosa Centro y quise saludarlo y me dejó con la mano extendida. Sale y saca pecho ‘soy decente, soy su candidato’, pero es peor, no es igual, solo promesas”, le leyeron el comentario.

El candidato señaló al respecto que él no ha dejado a nadie con la mano extendida y que tiene la consciencia limpia de que no ha dejado a nadie con la mano extendida. “Antes de sapo saludo a más gente de la que quisiera (...) Yo no le puedo caer bien a todo el mundo, lo importante es que yo estoy haciendo mi trabajo y espero que hagan el de ellos. Tengo mi consciencia tranquila y está en ganar la Alcaldía limpiamente, con ideas, con argumentos”, dijo al respecto.

Juan Daniel Oviedo paga arriendo en Bosa, se mudó en campaña

Luego de prometer ante cámara que viviría 30 días en la localidad de Bosa, desde hace mes y medio, el candidato cumplió y está residiendo en un piso que antes era garaje en una casa de tres niveles. Este viernes 14 de julio Juan Daniel Oviedo fue invitado a Tropicana en donde reveló cómo la he ido viviendo en esta localidad y también contó cuánto paga de arriendo.

Y es que en este apartamento ubicado en una casa, Oviedo expresó que pagó el arriendo hace pocos días y que este le costó 800.000 pesos. “Ayer pagué el arriendo. 800.000 pesos, en Bosa Brasilia Segundo sector”, dijo en la emisora.

Además, contó que la experiencia de vivir en Bosa “ha servido para entender entender qué pasa en realidad con la movilidad en Bogotá. Bosa no es la localidad más poblada, pero el portal de las Américas es el que más despacha gente, es decir, allá tenemos a la gente que trabaja, que muele por Bogotá”.