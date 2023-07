“No le paré y me cogió a cuchillo”: habla conductor de SITP apuñalado por intolerancia

Varias horas han transcurrido desde que en la ciudad de Bogotá se presentó un grave hecho de intolerancia entre un conductor y un usuario del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). El hecho se presentó cuando el conductor decidió no parar al hombre que terminó propinándole una puñalada en el hombro izquierdo. El conductor habló junto a la institucionalidad y explicó lo sucedido.

El conductor, identificado como Edison Chaparro, narró los hechos que se desarrollaron al interior de un vehículo del sistema en el sector entre Molinos y Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

“Llevaba el bus demasiado lleno, ya llevaba sobrecupo. Me hicieron la parada y decidí no pararle al señor, porque no me cabía más gente. Él, al ver que no lo quise abrir la puerta, comenzó a agredirme a dañar el bus, por el lado mío del conductor, con un cuchillo”, explicó el conductor junto al secretario de Seguridad, Oscar Gómez Heredia y la Policía.

El conductor también reveló que el hombre logró encontrar el botón de despresurización de las puertas y “abrió la puerta, llamó otra gente que estaba con él. Llegó otra gente a agredirme y él se me metió por el torniquete. Lo que hice yo fue reaccionar con el extintor. Pero en ese momento de que unos por un lado y otros por el otro, él me alcanzó a poner una puñalada en el hombro”.

Pese a que se rumoraba que las personas habrían tratado de colarse al bus, el sistema de transporte descartó que esta versión sea realidad. De igual forma, TransMilenio rechazó todo lo ocurrido y destacó que la lesión no es de gravedad y el estado de salud del conductor es estable y fuera de peligro.

“Desde el Ente Gestor hacemos un llamado al respeto y tolerancia a la ciudadanía. No existe justificación para agredir a ninguna persona y recordamos que los conductores del Sistema cumplen funciones públicas y tienen bajo su responsabilidad brindar un servicio de transporte esencial para la ciudad”, acotó la empresa TransMilenio sobre esta novedad.