¿Recuerda al perrito arrastrado desde un carro? Su conductor se justificó asegurando que estaba estresado

Un presunto hecho de maltrato animal, generó indignación en redes sociales, luego de que una Organización sin ánimo de lucro por la defensa de mascotas, denunciará con videos el pasado 10 de julio, como un perrito es arrastrado por su conductor que se encuentra dentro del vehículo, poniéndolo en grave peligro, pues atraviesa una vía para ingresar a un conjunto residencial.

En el video se ve como el hombre lo mantiene agarrado de una correa, mientras el canino, asustado, intenta esquivar los camiones, motos y carros que vienen en el sentido contrario. Luego de algunos segundos, una mujer se acerca al vehículo y cruza algunas palabras con el conductor, intentado que lo suelte.

Sobre el tipejo que hoy llevaba al perrito como a un paquete, por la calle 118 (Bogotá), dos cosas: 1) también tiene denuncia por mala tenencia, 2) la visita del @AnimalesBOG ya está en la agenda. pic.twitter.com/wZOFXOvag5 — Andrea Padilla Villarraga 🥦 (@andreanimalidad) July 10, 2023

Así encontraron a Copito, el perrito que fue arrastrado por su dueño desde un carro porque estaba “estresado”

Tras conocerse del reprochable caso, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en operativo conjunto entre la Policía Ambiental y la Alcaldía Local de Usaquén, realizó una visita de verificación al canino. De nombre Copito, 2 años y de raza Samoyedo, el equipo Escuadrón Anticrueldad revisó las condiciones de salud y confort del animal, tras la denuncia grabada.

Te puede interesar: Así fue como conductor de app desocupó la tarjeta de crédito de reconocido periodista de entretenimiento

Dentro de los hallazgos, la entidad informó que “Copito presenta una condición corporal adecuada, cuenta con agua y comida a voluntad y así mismo, el tenedor presenta los soportes de su historia clínica con exámenes de sangre en rango, además de una zona de permanencia limpia”.

Sin embargo, según la directora del IDPYBA, Adriana Estrada, dejaron una serie de compromisos a adquirir por parte del tenedor.

“Presentar soporte de atención veterinaria actualizado; mantener su zona de permanencia limpia y proveer un refugio que lo resguarde de las condiciones climáticas. El tenedor también deberá asistir a unas charlas pedagógicas sobre tenencia responsable de animales de compañía y muy importante, comprometerse a no generar ninguna situación de estrés sobre el animal”.

Conductor se justificó asegurando que su accionar se basó por estrés y presión

Dentro de la visita a la vivienda del hombre en el barrio Santa Barbará, el Distrito informó que conoció material probatorio, suministrado por la familia y tenedor responsable del animal, “la cual evidencia la situación que simultáneamente estaba sucediendo con uno de los integrantes de la familia, quien había sufrido un ataque presuntamente con un tóxico”. Esto sobre el porqué lo puso a caminar por fuera del carro, poniendo en peligro su vida.

El hombre se justificó también asegurando que estaba estresado y bajo presión. “Quiero reconocer que tomé una decisión errónea frente al transporte equivocado de mi perro, el domingo 9 de julio, dado que estaba en una situación de estrés y presión que no me permitía tomar decisiones claras. Reitero el compromiso de darle un seguimiento a los compromisos que me dejan los médicos veterinarios de la institución y darle cumplimiento”.

¿Qué es una tenencia responsable de una mascota?

Una buena tenencia responsable debe basarse en los cinco dominios de bienestar animal:

1. Nutrición: criterio por el cual todo animal debe estar libre de hambre y sed.

2. Confort: criterio por el cual todo animal debe estar libre de malestar físico y dolor.

3. Salud física: criterio por el cual todo animal debe estar libre de enfermedades por negligencia.

4. Comportamiento: criterio por el cual todo animal está libre de miedo, estrés y pueda expresar comportamientos naturales.

5. Estado mental: criterio por el cual todo animal tiene la capacidad de enfrentarse a su entorno con predominio de estados emocionales positivos.

En lo corrido de este año, el Escuadrón Anticrueldad ha realizado 1083 visitas de verificación de condiciones de bienestar animal propiciadas por los reportes ciudadanos que recibe el IDPYBA.

¿Cómo debo proceder si presencio un caso de maltrato animal?

Cabe recordar que según la Ley 1774 de 2016, los animales son seres sintientes, no son cosas, y deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos.

Por ende, quien sea hallado culpable por el delito de maltrato animal consignado en la Constitución, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses.