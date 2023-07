Así fue como conductor de app desocupó la tarjeta de crédito de reconocido periodista de entretenimiento

Según las autoridades, durante los primeros cuatro meses de este 2023, se registraron 44.035 casos de hurto a personas. Un 11 % más frente a los primeros cuatro meses que el año anterior. Dentro de los sectores donde más roban está el barrio San Fernando, de la localidad de Barrios Unidos, donde los casos han sumado 146 reportes, esto representa un incremento de 135% en estos crímenes. Luego de este se ubica el barrio Polo Club, en la localidad de Usaquén, en donde se reportan hasta ahora 265 casos, con un incremento de 140%.

De igual forma, está el sector de Bosa Central, donde se han presentado 211 casos de hurto a personas, lo que representa un aumento del 126%. También está el barrio Cedro, en la localidad de Engativá, que tiene 42 casos, lo cual representa un aumento de 147%. Por último, se encuentra el sector de Salitre, en la localidad de Fontibón, que presenta 69 casos en lo corrido del año.

A reconocido periodista de entretenimiento lo dejaron sin un peso tras tomar un carro por aplicación

Un nuevo caso de hurto ocurrió recientemente en la ciudad de Bogotá y tuvo como víctima a un presentador de entretenimiento del canal Red+ Noticias. Según relató Marco Vergara al medio, tomó un carro por la aplicación In Driver y luego “de un viaje largo”, olvidó su billetera donde tenía su cédula y tarjetas bancarias.

Te puede interesar: Los tres puntos principales por los que taxistas se irán a un gran Paro Nacional en agosto

“Yo dejé la billetera dentro del carro que venía, que cogí por plataforma, y después de eso no vi la billetera y me vine a dar cuenta un día después cuando me empiezan a llegar las notificaciones”, relató.

El periodista Vergara dijo que la estrategia del hombre fue “parar en diferentes establecimientos a hacer transacciones pequeñas de 40 u 80 mil pesos, y así llegó a hacer todo el robo”.

Las transacciones, que ocurrieron en distintos puntos de la capital, suman más de cinco millones de pesos. “A medida que iba pagando con mi tarjeta de crédito, iba mostrando mi cédula. Y la gente no se detiene a ver sí es o no la persona la que está entregando la tarjeta de identidad”, dijo Vergara.

Y es que el llamado del presentador, es que “el peligro real también está en que estas tarjetas tienen un sistema de solo pasarla por el datáfono”.

La Policía ya tiene pleno conocimiento del caso, gracias a la denuncia realizada por la víctima.

¿Qué responde Indriver?

La aplicación se comunicó con el periodista, informándole que están indagando lo ocurrido de manera interna con los datos de nombre y placa aportados por el presentador.