“No estaba bien mentalmente”: pasajero que viajó con canadiense que golpeó a Policía en El Dorado

Ya varias horas han transcurrido desde que un pasajero canadiense, Vince Tong Sozio, agredió brutalmente a un policía en instalaciones del Aeropuerto El Dorado, lugar en donde propinó varios golpes al rostro del uniformado y además trató de quitarle su arma de dotación. Ahora un ciudadano colombiano, pasajero del mismo avión en el que se transportaba el extranjero y quien lo alcanzó a conocer durante su estadía en Colombia, decidió hablar sobre su impresión de él.

Jhon Fabio Largacha, es el nombre del patrullero de Policía que contó cómo sucedieron los hechos en el Aeropuerto El Dorado, cuando se dirigía hacia la salida de la terminal tras haber ido al baño.

“Informé que iba a ir al baño y al regresar a la salida se acerca un sujeto, me llega por detrás y trata de cogerme el arma. Me di la vuelta y le pregunté que qué requiere, el señor tiene actitud de disgustado, no me responde, camina pasos adelante y pido apoyo (...) Sin mediar palabra se me abalanza a quitarme el armamento e iniciamos el forcejeo”, señaló al respecto el patrullero para medios de comunicación.

Canadiense que golpeó a policía en el aeropuerto venía buscando ayuda psicológica

Por su parte, un pasajero que venía desde la ciudad de Panamá y viajó en el mismo avión que el extranjero, declaró que no se encontraba muy bien mentalmente y que tenía problemas de adicciones a algunas sustancias, razón por la cual venía pidiendo ayuda psicológica.

“Dimos contacto con él porque nos pidió ayuda ya que no le llegó a una maleta. Lo llevamos a la oficina de equipaje y la maleta no apareció. Él decide irse a su hospedaje en la barrio 20 de Julio. Él no hablaba español y me pidió el número para ayudarle”, contó el ciudadano.

De igual forma, el hombre narró que lo vio en varias ocasiones con la misma ropa y él mismo les contó que venía buscando ayuda para rehabiltación, puesto que tenía problemas de adicción a sustancias. “Él la pasó mal, porque no es un extranjero pudiente (...) Manifiesta que tiene problemas con drogas y mentalmente no se le nota bien (...) Venía buscando ayuda de un terapeuta o psiquiatra para que le ayudara con sus adicciones”, agregó el ciudadano para CityTV.