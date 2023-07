“No tenía buenas intenciones, quería mi arma”: patrullero golpeado por canadiense en El Dorado

El patrullero agredido el pasado martes 11 de julio en el Aeropuerto El Dorado por un ciudadano canadiense decidió hablar ante medios de comunicación. La brutal agresión de la que fue víctima se observa en un video en el que se puede ver al extranjero propinándole golpes en su rostro. El patrullero brindó declaraciones en las que dejó claro que las intenciones del sujeto no eran buenas.

Jhon Fabio Largacha, es el nombre del patrullero de Policía que contó cómo sucedieron los hechos en el Aeropuerto El Dorado, cuando se dirigía hacia la salida de la terminal tras haber ido al baño.

El oficial narró los momentos de incertidumbre que vivió cuando este sujeto se le acercó y sin mediar palabra trató de quitarle su arma de dotación, por lo que acota que sus intenciones no eran para nada buenas.

“Informé que iba a ir al baño y al regresar a la salida se acerca un sujeto, me llega por detrás y trata de cogerme el arma. Me di la vuelta y le pregunté que qué requiere, el señor tiene actitud de disgustado, no me responde, camina pasos adelante y pido apoyo (...) Sin mediar palabra se me abalanza a quitarme el armamento e iniciamos el forcejeo”, señaló al respecto el patrullero para medios de comunicación.

Pero además, el patrullero detalla que con los golpes quedó mareado y lo único en lo que prosiguió fue en seguir alejando al sujeto del armamento. Actualmente la Policía Metropolitana de Bogotá sigue investigando puesto que el sujeto pareciera no tener buenas intenciones, ya que sin mediar palabra habría tratado de quitarle el arma al uniformado.

“El objetivo es proteger y protegerme a las personas que se encuentran en el aeropuerto, protegiendo el armamento, porque inicialmente era lo que el sujeto quería hacer. Evitar una tragedia”, agregó el patrullero Largacha.

El uniformado adicionó que “estamos esperando las investigaciones. No sé qué requería el sujeto, pero nada bueno sería quitándome el armamento, entonces no se sabe...”. Por último, agradeció a la ciudadanía y su reacción por apoyarlo y tratar de apartar al ciudadano, pues “fue de mucha ayuda y se nota el apoyo de la cuiudadanía”.