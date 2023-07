¿2023, año más seguro de TransMilenio? Menos hurtos y más capturas, pero la percepción es diferente

La Policía Metropolitana de Bogotá, la empresa TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá argumentan que, hasta la fecha, las cifras que registra el sistema de transporte masivo de la capital configuran que el 2023 ha sido el año más seguro de TransMilenio. Sin embargo, recientes casos de intolerancia e inseguridad en Bogotá hacen pensar diferente.

Hasta este mes de julio de 2023, la alcaldesa Claudia López recalcó que han habido buenos resultados para la seguridad del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), tanto en su componente troncal como zonal. La mandataria explica que los datos indican que desde que comenzó a operar TransMilenio este ha sido el año más seguro para el sistema y señala que ha reducido el hurto y han aumentado las capturas.

Menos hurto, más capturas: resultados de TransMilenio hasta julio de este año

López señala que en el sistema se ha reducido en 12% el hurto, puesto que en 2022 se presentaron hasta esta mismas fecha 5.775 casos en el componente troncal, mientras que en el 2023 se han presentado 5.140, lo que implica una reducción de 635 casos.

Así mismo, en el componente zonal los casos de hurto en el período de 2022 fueron 827 y este año 2023 fueron 693, una diferencia de 134 casos menos. Po otro lado, la autoridad destacó que se produjeron 848 capturas en lo que va del 2023 y en el mismo periodo del año 2022 se lograron 458, poco menos de la mitad.

La percepción de inseguridad en TransMilenio sigue alta

Sin embargo, la percepción de seguridad en el sistema de Transporte no es algo que precisamente esté alineado con la reducción de hurtos y aumento de capturas que argumenta la administración distrital. A parte de las constantes quejas de usuarios sobre varios atracos masivos y la violencia hacia conductores del sistema, es necesario recordar que ‘Bogotá Cómo Vamos’ alertó sobre un incremento en la percepción de inseguridad de los usuarios.

El sondeo de esta entidad destacó que, durante el año 2022, 72% de la mujeres usuarias del sistema respondieron que se sienten inseguras en TransMilenio. De igual forma, 65% de hombres que fueron encuestados manifestaron lo mismo.

Además, de las 89.000 incautaciones de armas cortopunzantes que han llevado a cabo las autoridades, 20.000 se hallaron en el sistema de TransMilenio.

Violencia de género en TransMilenio: falta mayor trámite en las denuncias

Pero además, los varios casos de violencia de género que se han presentado en el sistema han llamado la atención de la empresa y la Alcaldía, que han acotado que con respecto a esta problemática se ha activado el Comando Púrpura de la Policía Metropolitana, el cual ha desplegado su acciones para protección a mujeres, contando con 19 patrullas motorizadas para dar respuesta oportuna a los requerimientos.

La administración también dice que a julio de este año se han hecho 75.455 sensibilizaciones para prevención de hurto y acoso sexual, se han atendido 199 casos de violencia basada en género con denuncias hechas de las cuales solo 32 han sido tramitadas.

Un conductor herido con arma blanca, un caso reciente que preocupa

El más reciente caso ocurrido en la localidad de Rafael Uribe Uribe deja mucho qué pensar sobre la intolerancia hacia los conductores del sistema de transporte. Un conductor terminó apuñalado en su brazo izquierdo luego de no pararle a un usuario por sobrecupo.

El conductor, identificado como Edison Chaparro, narró los hechos que se desarrollaron al interior de un vehículo del sistema en el sector entre Molinos y Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

“Llevaba el bus demasiado lleno, ya llevaba sobrecupo. Me hicieron la parada y decidí no pararle al señor, porque no me cabía más gente. Él, al ver que no lo quise abrir la puerta, comenzó a agredirme a dañar el bus, por el lado mío del conductor, con un cuchillo”, explicó el conductor junto al secretario de Seguridad, Oscar Gómez Heredia y la Policía.

Pese a que se rumoraba que las personas habrían tratado de colarse al bus, el sistema de transporte descartó que esta versión sea realidad. De igual forma, TransMilenio rechazó todo lo ocurrido y destacó que la lesión no es de gravedad y el estado de salud del conductor es estable, quedando fuera de peligro.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López se pronunció sobre estos hechos y destacó que tras este acto de intolerancia los agresores ya están identificados. “La SIJIN está adelantando las actuaciones para dar con su captura”, dijo. La mandataria destacó que presidió el Consejo de Seguridad en Usme y dio instrucciones para reforzar la vigilancia y seguridad sobre la extensión de la troncal Caracas, en Molinos y el Portal Usme.

Por su parte, TransMilenio señaló su “llamado al respeto y tolerancia a la ciudadanía. No existe justificación para agredir a ninguna persona y recordamos que los conductores del Sistema cumplen funciones públicas y tienen bajo su responsabilidad brindar un servicio de transporte esencial para la ciudad”, según acotó mediante un comunicado.