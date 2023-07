Corredor Verde Séptima: ¿Quedará la vía sin carril mixto? así está el panorama tras abrir licitación

Sigue generando ruido la discusión sobre el proyecto del Corredor Verde de la Carrera Séptima propuesto por esta administración Distrital, a cargo de Claudia López. Esta vez una de las principales preocupaciones se centra sobre si el proyecto quitará el carril mixto sobre la Carrera 7ma o no, tema que ni siquiera la administración distrital tiene claro aún.

El pasado viernes 7 de julio el Distrito abrió la licitación a pesar de contar con muchos aspectos claros sobre este proyecto que plantea la modificación de la Carrera Séptima, incluyendo un sistema de TransMilenio, idea había sido fuertemente criticada por la propia alcaldesa Claudia López.

De esta forma, los prepliegos para iniciar el proceso licitatorio y el cronograma ya fueron publicados para la presentación de contratistas que desarrollen la obra en tres etapas: 8 meses de preconstrucción, 3 años en construcción y 3 años en mantenimiento. Pero además, se ha establecido la obligación de trabajar a doble jornada en las obras, en horarios de 6:00 a.m. a 2:00 p.m y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

Y es que esta Administración se ha propuesto dejar contratada esta obra antes de salir de su vigencia, la cual termina el 31 de diciembre de este 2023. De hecho, el cronograma muestra que se espera que el Corredor Verde termine contratado 11 días antes de las elecciones de Alcaldía, en las que se conocerá quién seguirá administrando la ciudad.

El tiempo juega en contra y Claudia López está decidida a dejar contratado el Corredor Verde

2,5 billones de pesos es el total de dinero que se espera invertir en esta obra si se incluyen los costos de interventoría y mantenimiento. Además, cabe mencionar que el proyecto hace parte de un acuerdo de cofinanciación con el Gobierno Nacional, el cual incluye las actuales obras que se desarrollan de Primera Línea de Metro, TransMilenio en Avenida 68 y Avenida Ciudad de Cali.

Esta obra plantea una construcción bajo tres licitaciones y cinco tramos: la primera va desde la Séptima con calle 24 hasta la calle 76; la segunda, de la calle 76 hasta la 99 - incluyendo las intersecciones de la Calle 85 con circunvalar y de la Calle 92; y la tercera, de la calle 99 a la 200 contemplando tres tramos: de la calle 99 hasta la 127 -incluyendo la armonización con el Plan Parcial El Pedregal y la intersección elevada de la 127-; de la Calle 127 hasta la calle 183 planteando mejoras, entre otras, en la 134 y la 147 para los vehículos privados; y de la 183 a la 200 ampliando la vía a cuatro carriles e incluyendo la construcción del Patio Portal.

De acuerdo con el cronograma previsto, los pliegos definitivos se publicarán este mes de julio para cerrar la licitación de obra en septiembre de este año. Con base en este cronograma, la adjudicación se daría en el último trimestre de este año. El IDU proyecta la firma del acta de inicio de esta obra en noviembre de 2023.

¿Habrá o no carril mixto en la nueva Carrera Séptima? Nada está escrito

Y es que pese a estas claridades todavía hay varias dudas, como la de si habrá o no carril mixto en la nueva Carrera Séptima, puesto que el proyecto inicial plantea que desde la calle 94 hacia el centro de la ciudad el tráfico mixto se desplace sobre la carrera 11, eliminando este tráfico por la Carrera Séptima y dejando solo un carril pacificado para el acceso a edificios y comercio del sector. Para este propósito, la alcaldesa Claudia López había hablado de ampliar la carrera 11, pero para esta obra no se abrió licitación en los recientes pliegos presentados.

Las obras de la Carrera 11 cobran relevencia puesto que esta sería la vía que soportaría gran parte del tráfico mixto durante las obras, junto a la Avenida Circunvalar. Sin embargo, la Alcaldía ha hablado de que se garantizará el tráfico de todos los vehículos sobre la Carrera Séptima mientras se estén desarrollando las obras.

Sin embargo, el IDU al parecer estaría encargado de hacer los estudios y diseños para la ampliación de la Carrera 11, pero para esta importante obra no se había contemplado presupuesto en la etapa inicial del proyecto. Además, se conoce que habría una segunda idea para solucionar este dolor de cabeza durante las obras, puesto que habría la posibilidad de no eliminar el carril mixto durante las obras sacrificando el bicicarril y ubicándolo sobre la Carrera Novena.

Sin embargo, esta última posibilidad no ha sido discutida con habitantes de la Carrera Novena, quienes observarían la reducción del tráfico mixto para darle paso al bicicarril. Esto sumado a que todavía no hay planes específicos para el plan parcial ‘Pedregal‘ y el predio del patio portal de TransMilenio, hacen que todavía haya mucha incertidumbre frente a este proyecto. ¿La conclusión? Pese a que muchas cosas todavía no están escritas, la Administración Distrital está completamente decidida a dejar contratado el Corredor Verde antes de que termine su período político.