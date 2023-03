Corredor Verde Carrera Séptima: otra piedra de discordia en la administración de Claudia López

El proyecto de Corredor Verde Carrera Séptima fue presentado oficialmente este lunes 13 de marzo por parte de la administración de Claudia López. La propia alcaldesa hizo la presentación en medio de una socialización del proyecto que está listo para licitar, pero los detalles causaron sinsabores en muchos sectores políticos y ciudadanos que se oponen al proyecto.

El proyecto, en síntesis, proponer solucionar varios puntos críticos de la Carrera Séptima que hoy son una pesadilla diaria en horas pico para habitantes y ciudadanos que pasan por este importante corredor vial para llegar a sus destinos.

Sin embargo, frente al proyecto, siguen habiendo reparos por parte de concejales y ciudadanos que no terminan de asimilar dos puntos críticos: que esta avenida tenga estaciones de TransMilenio construidas y que no se vaya a priorizar la calzada mixta en algunos puntos del trayecto.

La administración ha acotado que este es un proyecto necesario y que se propone redistribuir el espacio equitativamente para reducir a la mitad el tiempo de viaje en los modos sostenibles. Además, expone que el Corredor tendrá más y mejor espacio público accesible, mejoras a la movilidad del vehículo privado con nueva infraestructura y armonía con la naturaleza aumentando las zonas verdes, con la adecuación de más de 8.000 nuevos árboles y 125.000 metros cuadrados de zonas verdes.

¿Qué puntos críticos solucionaría?

El proyecto del Corredor Verde plantea que se resolverá definitivamente el embudo en la zona entre El Codito y el proyecto de Accesos Norte II con la ampliación de dos calzadas entre las calles 245 y 200, puesto que se construirán dos calzadas que van a permitir la conexión entre la calle 183 y 200.

También tendrá nuevos puentes vehiculares en las calles 127,100 y 92. Se construirán nuevas orejas en las calles 134 y 147, todos estos los cuales reducirán el tiempo de viaje de los vehículos particulares en todo el corredor, pasando de 80 a 60 minutos.

Además, la administración plantea que se construirá el puente en la Avenida Circunvalar a la altura de la Calle 85, lo que permitirá a los conductores no tener restricción semafórica entre las calles 94 y 76. Adicionalmente, conservará el carril exclusivo para ciclistas y dará prioridad a peatones en zonas de alto flujo.

En el sector entre las calles 116 y 92, que en la actualidad presenta mayor congestión en las horas pico, contribuiría en ahorros en los tiempos de viaje, pues se construirá el deprimido de la Calle 100 y en la calle 92 un puente de 2 carriles que permitirá el paso hacia la avenida Circunvalar sin semáforos, pasando de 40 minutos a 10 minutos.

En los siguientes gráficos se explica cómo está distribuida actualmente la Carrera Séptima (primera imagen) y como se plantea dejarla con el proyecto Corredor Verde presentado (segunda imagen).

Así se distribuye la Carrera Séptima hoy en día Foto Alcaldía de Bogotá

Así dejaría distribuida la Carrera Séptima el proyecto Corredor Verde Carrera Séptima Foto Alcaldía de Bogotá

La discordia

Ahora, todo lo anterior suena color de rosa, pero quienes se oponen, concejales y ciudadanía, alegan que esto no fue lo que la alcaldesa prometió durante su campaña a la Alcaldía de la capital. Por su parte, el concejal Martín Rivera Alzate, de la Alianza Verde, comentó que la alcaldesa traicionó la confianza de la ciudadanía al prometer que no construiría TransMilenio sobre la Carrera 7ma y por eso él votó sí en el Plan de Desarrollo que incluía el Corredor Verde.

“En campaña prometió que NO haría TM por la 7a. Por eso voté sí en el Plan de Desarrollo para que se frenara la licitación de enrique Peñalosa y se hiciera un corredor verde de verdad, sin buses”, acotó sobre la discusión.

Esta queja, que ha significado la más grande piedra de tropiezo del proyecto, fue atendida por la alcaldesa López, quien explicó que ella gestionó un cambio en el proyecto de TransMilenio sobre la Carrera Séptima, pues antes se planteaba copiar exactamente el sistema que está sobre la Avenida Caracas, lo cual generaría nuevos problemas de movilidad.

La mandataria asegura que el TransMilenio que se construirá tendrá estaciones diferentes, que ayudarán a reducir el espacio utilizado por el sistema y que irá en concordancia con la movilización de la mayoría de viajes que se hacen por esta vía, que son en transporte público.

Según las cifras que expone la Alcaldía, el número de viajes que se hacen en transporte público en las diferentes localidades que atraviesa la Carrera Séptima siempre son más del doble de los viajes que se hacen en carro particular. Por ejemplo, en la localidad de Chapinero, el 18,21% de viajes se hacen en carro particular al día, mientras que el 47,10% se hacen en transporte público (ver datos completos en la imagen a continuación), por lo que es necesario priorizar el uso de transporte público y ampliar la capacidad que hoy tiene TransMilenio con buses híbridos sobre esta vía.

Así se distribuyen los viajes que se hacen a diario por la Carrera Séptima de Bogotá Foto Alcaldía de Bogotá

Por su parte, la concejala Heidy Sánchez, de la Unión Patriótica, también se pronunció explicando que la alcaldesa se ha mostrado reacia a la oposición y que le miente a la ciudadanía. “Le fuimos claros a la alcaldesa como bancada, que no era ningún cheque en blanco, íbamos a hacer control político sobre ese Corredor Verde, que esperábamos que no le fallara a la ciudadanía como lo hizo con la 68, TransMilenio que dijo que no se iba a construir y se está construyendo”, acotó en medio de un nuevo debate en el Concejo de Bogotá.

La Administración ha sido enfática en que se atendieron y resolvieron los inconvenientes jurídicos que tuvo el proyecto anterior y que este proyecto ha sido objeto de participación, pues se han recibido más de 55.000 aportes a través de los diferentes espacios de socialización, tanto virtuales como presenciales.