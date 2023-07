Comerciante de San Victorino llora desesperada y suplica porque le incautaron su mercancía

En video quedaron registrados los momentos angustiantes para muchos comerciantes en el sector de San Victorino, de la ciudad de Bogotá, cuando les estaban incautando su mercancía en la madrugada de este martes 11 de julio.

La concejala de Unión Patriótica, Heidy Sánchez, decidió denunciar la falta de cumplimiento de garantías a los comerciantes de la ciudad de Bogotá por medio de un video en el que se muestra un operativo de las autoridades durante la madrugada en el sector de San Victorino.

Sánchez señala que “mientras públicamente dice que respeta a este sector, en la noche la administración distrital junto a la @AlcaldiaSantaFe, en cabeza de @DIEGOFHERRERA, le quitan la mercancía a vendedores del sector de San Victorino”, señalando al alcalde local de la localidad de Santa Fe.

Pero además, la concejala hizo un llamado para que se respete la economía popular, además de que se cumplan con los debidos protocolos en este tipo de operativos. “Hacemos un llamado al respeto de la economía popular, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del cambio impulsa y protege este sector económico y social. ¡No más abusos contra las y los vendedores!”, escribió en su denuncia la concejala.

Los comerciantes de San Victorino, consultados por Publimetro Colombia, acotan que no han podido dormir por cuenta de estos operativos y la preocupación que genera haber pedido se mercancía.

Recordemos que días atrás ya se había presentado esta misma situación en el sector, con el operativo de la DIAN y la Policía que desarrolló un megaoperativo, el cual según la abogada de los comerciantes, violó los protocolos establecidos.

“Aquí no hay contrabando. Lo que hubo fue una violación directa del derecho al debido proceso que tienen los comerciantes y que no puede seguir. Porque no se puede seguir viendo a los comerciantes como delincuentes, porque es lo que hacen con estos operativos”, dijo la abogada Ruth Gamba Rubiana.

Ella argumenta que cuando se llevan este tipo de acciones, los comerciantes tiene el derecho a demostrar que su mercancía es legal y presentar la respectiva documentación, según el decreto 920 del 2023, en el númeral 1 del artículo 7. Sin embargo, en medio de estos operativos no se habría permitido presentar la documentación y en cambio la mercancía fue incautada sin más.

“Porque la mayoría de la mercancía, por no decir que el 100% era legal y tenía manifiestos de aduana. La Policía no puede seguir junto a la DIAN portándose como delincuentes con la ciudadanía”, finalizó la abogada.