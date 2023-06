“No somos contrabandistas”: comerciantes de San Victorino están ‘berracos’ con la DIAN por incautaciones

Los comerciantes de San Victorino, en el centro de Bogotá, levantaron protestas el pasado jueves 29 de junio por el operativo sorpresa que realizó la Policía en compañía de la DIAN, para incautar mercancía que según argumentaron, era de contrabando. Pero ahora los comerciantes protestan porque dicen que su mercancía no es contrabando y que el Gobierno incumplió el protocolo necesario para estas ocasiones.

Con ayuda de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, la Policía sacó la mercancía de San Victorino que, según comentaron, sería irregular. Al enterarse de lo que sucedía, varios propietarios de locales y comerciantes llegaron al lugar para intentar evitar que se llevaran el producto con el que ganan el sustento diario.

Una abogada de los comerciantes de San Victorino, Ruth Gamba Rubiana, se mostró bastante molesta tras el operativo puesto que al parecer el Gobierno, la DIAN y la Policía no habrían permitido llevar a cabo el protocolo que le da el beneficio de la duda a los comerciantes en este tipo de casos.

“Aquí no hay contrabando. Lo que hubo fue una violación directa del derecho al debido proceso que tienen los comerciantes y que no puede seguir. Porque no se puede seguir viendo a los comerciantes como delincuentes, porque es lo que hacen con estos operativos”, dijo la abogada Gamba.

Ella argumenta que cuando se llevan este tipo de acciones, los comerciantes tiene el derecho a demostrar que su mercancía es legal y presentar la respectiva documentación, según el decreto 920 del 2023, en el númeral 1 del artículo 7. Sin embargo, en medio de estos operativos no se habría permitido presentar la documentación y en cambio la mercancía fue incautada sin más.

“Porque la mayoría de la mercancía, por no decir que el 100% era legal y tenía manifiestos de aduana. La Policía no puede seguir junto a la DIAN portándose como delincuentes con la ciudadanía”, finalizó la abogada.