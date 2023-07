Ladrones arrastraron del pelo a una mujer en Bogotá y la comunidad les quemó la moto: “Policía no hizo nada”

En las últimas horas, un aterrador atraco se registró en el norte de Bogotá. Esta vez sujetos en motocicleta abordaron a una mujer que transitaba por una de las calles del sector de Cedritos, al norte de Bogotá. Según la víctima, la tomaron por el cabello, la amenazaron y le revisaron todo su cuerpo para finalmente quitarle su teléfono móvil. Por fortuna, esta persona alcanzó a gritar y la comunidad salió en su defensa.

En medio de los gritos de auxilio de la mujer, la comunidad salió y se armó de valor para defenderla. Por el lugar, pasaba en ese momento un vehículo grande. Su conductor hizo una maniobra para evitar que los delincuentes escaparan. Atravesó su carro y los ladrones cayeron al suelo.

“Yo sí sentí que alguien venía detrás de mí. Cuando sentí fue porque me agarraron del pelo y me botaron al piso. (La víctima empieza a narrar entre lágrimas) Cuando vi fue que él me metió las manos en el pecho y me metió la mano como dentro de la blusa. Cuando me fijé ya tenía el cular en las manos. Ahí fue cuando ya me sacó el celular”, explicó la víctima a Noticias Caracol.

Aunque ya tenían ‘apercollada’ a la mujer, los sujetos se asustaron cuando esta empezó a gritar. Por la valerosa acción del conductor del vehículo grande que se atravesó, estos bandidos caen al suelo, pero se levantan rápidamente y escapan corriendo. No les importó dejar allí, tirado en el suelo su instrumento de trabajo: una motocicleta.

Aunque los sujetos lograron escapar, la comunidad, en medio de la rabia y la frustración al ver a la víctima tan afectada, deciden quemar la moto de los ladrones.

Lo más impactante del caso, es que la misma víctima denunció que por el lugar pasaba la Policía Nacional. Sin embargo, como ella lo relata, estos “no hicieron nada”.

En su defensa, la Policía dijo que había actuado en cuestión de minutos y que la víctima “no había puesto la denuncia”. Por el contrario, se dedicaron a apagar la moto de las llamas.