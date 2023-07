Terror en Bogotá: delincuentes atracan con armas de fuego a plena luz del día ‘como si nada’

La inseguridad es un tema que preocupa a los capitalinos. Los constantes hurtos llenan de miedo a una ciudadanía que, cada vez más, se siente más insegura de salir a las calles. Hace menos de una semana se registró un atraco casi cinematográfico en el norte de Bogotá, exactamente en la Calle 100 con Carrera séptima. Allí, delincuentes hicieron de las suyas y lograron escapar sin problema alguno. El caso despertó la indignación entre los bogotanos, que hoy le reclaman a las autoridades mayor control en las calles. Para ‘colmo de males’, nuevamente sujetos armados habrían vuelto a atacar en cercanías a esa zona.

Ni siquiera se ha dado captura a los delincuentes que atacaron el pasado jueves 29 de junio, a plena luz del día, y ya se registró otro caso cerca a este punto.

A través de Twitter, algunos ciudadanos compartieron un video que muestra el momento exacto en que un delincuente a bordo de una motocicleta, intimida con un arma de fuego al conductor de un carro particular que esperaba en medio del tráfico, para despojarlo de todas sus pertenencias. Tan buenas eran las habilidades de este ‘fletero’ que no necesitó de la ayuda de ningún ‘compinche’. Tal solo con una moto, un casco y un arma de fuego logró salirse con la suya. Como llevaba puesto su respectivo casco, no fue posible identificar su rostro.

El rápido delincuente aprovechó el cambio de luz en un semáforo para acercarse a su víctima. Al parecer, ya la tenía identificada, pues los demás conductores, al ver que el sujeto se acercó de manera violenta al vehículo que iban a atracar, alarmaron con sus pitos. Sin embargo, no fue posible detener al ‘hampón’, que con rapidez, logró hurtar varios elementos a su víctima y escapar como si nada.

Los ciudadanos denunciaron que a pesar del ruido, las quejas y denuncias, por allí no había ningún policía, por lo que piden mayor presencia de las autoridades.

Según información suministrada por el denunciante, este caso ocurrió en la Carrera Séptima con Calle 84, muy cerca del sector donde sucedió un robo violento el pasado 29 de junio. Las autoridades se encuentran en proceso de verificación de los hechos para determinar cuándo se registró y proceder con las respectivas labores de investigación para dar con el paradero de los delincuentes.