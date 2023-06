“Prefiero verte muerta”: mujer denuncia acoso y amenazas de vigilante de su trabajo obsesionado en Bogotá

Un terrible caso de acoso y amenaza se conoce en las últimas horas en la ciudad de Bogotá por cuenta de la denuncia de una mujer que señala que un ex vigilante de su lugar de trabajo se obsesionó con ella y ahora quiere asesinarla. El caso fue replicado por la periodista Ana María Vélez, quien publicó la denuncia y las pruebas que hay del terrible acoso que recibe la mujer.

“Desde hace 2 años, una mujer denuncia que es acosada y amenazada de muerte por parte de un hombre que se obsesionó con ella. Era el vigilante del lugar donde ella trabajaba”, describió la periodista Vélez para visibilizar esta denuncia.

Lo grave del caso radica en que, al parecer, la Fiscalía habría decidido archivar el caso de su denuncia, cuando el peligro de que ella pueda ser asesinada es inminente, según llama la atención la periodista.

“Amor. Si no dejas a Camilo, prefiero verte muerta. Tú tienes que ser mía. Es lo único que quiero en esta vida. Y si no eres mía no serás absolutamente de nadie. Yo no voy a permitirlo”, dicen algunos de los mensajes que envía el presunto agresor, que tendría el nombre de César Vivas.

Pero además, cada vez que lo bloquea, este hombre decide crear nuevas cuentas para seguirle escribiendo y además, ha hecho carteles falsos de su desaparición para obtener información de su paradero. “En qué va el caso? Ella tiene medida de protección, por fortuna, pero hoy le avisaron que al parecer su caso fue archivado por la Fiscalía. Por qué? Es URGENTE la atención, su vida claramente está en peligro y la medida ya sabemos no es suficiente”, agregó la periodista sobre este caso.

La periodista hizo un llamado a las autoridades para que actúen aceleradamente en este caso, ya que este hombre, por sus amenazas, se convierte en un peligro para la vida de la mujer y su familia. “En su mente él cree que tuvo una relación con ella, es lo q dice en algunos momentos. En otros, cree que es la pareja actual y dice que ella espera un bebé de él, al punto que crea perfiles falsos de la víctima diciendo que van a ser padres y hasta anuncia que se van a casar”, agregó Ana María Vélez, quien sugiere que este hombre tiene problemas mentales.