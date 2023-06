Vecinos de El Campín se quejan de comportamiento de hinchas: les rompieron las ventanas

En medio de este fin de semana del 24 y 25 de junio, con el ánimo arriba por los compromisos futbolísticos que se disputarían en el Estadio El Campín, los vecinos de este sector se quejan, nuevamente, por el comportamiento de los hinchas. En medio de riñas han provocado daños graves a viviendas el sector, incluso a algunos les rompieron las ventanas.

Desde el sector de Galerías, aledaño a el estadio, los vecinos se quejan por los constantes enfrentamientos que se presentan entre hinchas de varios equipos. La última riña se presentó entre hinchas del Independiente Santa Fe, que arribaron al estadio para ver el compromiso del equipo en el fútbol femenino, con los de Millonarios, que permanecían en el lugar celebrando la estrella 16 ganada el día sábado.

En Noticias Caracol varios vecinos se quejaron de estos enfrentamientos en las inmediaciones del estadio, desde donde se conocieron videos de los enfrentamientos, en los que terminaron algunas propiedades del lugar afectadas. En medio de los enfrentamientos, varios impactos con artefactos como piedras llegaron a las ventanas de algunos vecinos.

“Vivo aquí hace 50 años y he vivido todo el proceso. Pero esto está imposible. Ayer agarrándose los de Santa Fe con los que quedaron de Millonarios. Venía con mis hijos de almorzar y nos tocó correr y meternos en el centro comercial. Allá cerraron las puertas. Eso es vandalismo y no para. Por qué no coordinan, por qué eso no está planeado. Uno corriendo a salvarse, por Dios ¿qué es esto?”, dijo al respecto Stella Rojas de Castro, habitante del barrio.

Los representantes de esta comunidad solicitaron a la Administración Distrital que brinde soluciones a esta situación, que según argumentan, se ha salido de control en los últimos años.