¿Usted no sabe quién soy yo? Nicolás Petro denunció que fiscal Barbosa se ‘coló' en la fila para entrar a El Campín

La final de la Liga BetPlay 2023-I ya tiene su ganador: luego de 90 minutos, con un gol en el primer tiempo por parte de Jefferson Duque de Nacional y un empate por una jugada “en las alturas” de Llinas en la segunda entrega, Millonarios ganó en los penaltis y alzó la tan anhelada copa que le dio el título de su décima sexta estrella.

Más de 35 mil personas en el Estadio El Campín, y 27 mil hinchas del ‘albiazul’ en el Parque Simón Bolívar, fueron testigos de los minutos de tensión y alegría que su equipo les dio. Durante el encuentro, varios famosos asistieron e incluso políticos. Tal fue el caso del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Alcocer Petro, quien, en compañía de la menor de la familia, Antonella Petro Alcocer, saludaron y felicitaron en la cancha a Macalister Silva, capitán de Millonarios.

Nicolás Petro grabó para denunciar que fiscal Barbosa aprovechó su cargo para colarse en la fila de El Campín

A través de su cuenta en Twitter, Nicolás Alcocer denunció que el fiscal Francisco Barbosa, habría aprovechado su posición para no respetar la fila y entrar de primeras al Estadio El Campín.

“Me encontraba a las afueras de la entrada de palcos cuando el señor fiscal Barbosa, haciendo un claro uso de abuso de autoridad, ingresa de forma inadecuada al estadio el Campin pasando por encima de la logística y la @PoliciaColombia”.

Y añadió: “Le recuerdo al señor fiscal que el protocolo de ingreso es para TODOS los ciudadanos y usted tiene que dar ejemplo al ser un funcionario público. Entonces para cuando le conviene, (...)”, dejó sin terminar Alcocer el trino, luego de eliminar el video que le había tomado al funcionario.

Concejala dijo que Nicolás Petro también no respetó la fila a El Campín

En otra versión que envuelve esta vez al hijo del jefe de estado, la concejala Lucía Bastidas, señaló a través de su cuenta en Twitter que él también había aprovechado su estatus para entrar a El Campín. “@nicolaspetroalcocer haciendo show en la entrada del estadio porque no lo dejan entrar con sus amigos. A las buenas o a las malas que entra, que de malas será de la clase media arribista y caprichoso”.

A lo que él respondió que no fue así, pues “el IDRD comunicó mal la información a presidencia y no explicó que el ingreso era con lista y no con entrada física como ellos dijeron. Tanto así que me quedé por fuera varios minutos para resolver el problema afuera. ¿Dónde ve que entro a las malas o a la fuerza?”.