Coronel involucrado en caso de ‘chuzadas’ apareció muerto en su camioneta en Bogotá

Este viernes 9 de junio, al parecer, habría sido encontrado sin vida un teniente coronel que estaría involucrado en el caso de ‘chuzadas’ recientemente revelado y que salpica a la exjefe de gabinete Laura Sarabia. El caso que ha generado un sinnúmero de nuevas informaciones y acusaciones en contra de la Fiscalía y el Gobierno Nacional ahora arroja una nueva noticia con esta extraña muerte.

Según información preliminar, el teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres habría sido encontrado al interior de un carro sin vida y en extrañas condiciones.

Coronel que apareció muerto se había puesto a disposición de la Fiscalía

Lo que se conoce hasta el momento es que el coronel habría solicitado a la Fiscalía General de la Nación ser escuchado en el caso de ‘chuzadas’ que se originó tras un robo millonario a Laura Sarabia, exjefe de gabinete de Gustavo Petro.

“Reitero mi interés de colaborar con la correcta administración de justicia, en consecuencia, como responsable de la Coordinación de Protección Anticipativa de la Jefatura de Protección Presidencia, me pongo a su completa disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación”, se lee en una comunicación a la Fiscalía.

El abogado Miguel Ángel del Río, quien habría tenido contacto con el uniformado de la Policía confirmó su muerte y habló de un posible suicidio, luego de recibir supuestas amenazas de la Fiscalía. “El día de ayer me reuní con el Coronel Davila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, comentó al respecto el abogado.

Es necesario mencionar que Del Río ha estado al frente de la defensa de varios uniformados de la Dijín que están involucrados en este caso y han argumentado que el caso podría estar manipulado por la Fiscalía General de la Nación.

Según la Fiscalía todo este caso se debe al actuar de la Policía en el que se habrían inventado un informe y habrían engañado a un fiscal para que aprobara las interceptaciones. Sin embargo, ahora el abogado Miguel Ángel del Río Malo, defensor de los patrulleros de la Dijín involucrados, dice que la Fiscalía tendió una trampa y es la responsable de las ‘chuzadas’.

Según el abogado Del Río, la Fiscalía habría tendido una trampa con el objetivo de afectar al Gobierno Nacional. “No es cierto que el fiscal haya sido engañado. La fiscalía entrampa a la Dijin para afectar al gobierno”, dijo al respecto.

Pero ¿por qué lo afirma? Según él, su el patrullero de la Dijín que solicitó las interceptaciones lo hizo con ocasión de información de fuente no formal: una fuente del Clan del Golfo conocida por la Fiscalía Seccional de Quibdó. Al parecer, y según el defendido del abogado, la Fiscalía no habría identificado a sus funcionarios en estas diligencias.